Quatre morts per la borrasca Gloria a Espanya

Quatre persones han mort, fins al moment, pel pas de la borrasca Glòria per la Península, que està provocant talls en desenes de carreteres i tancaments d'aeroports i col·legis per les nevades, la mala mar i les fortes ratxes de vent.













La primera víctima mortal de Glòria va ser un home de 44 anys. L'home va perdre la vida diumenge al matí al municipi d'Aller, als voltants de l'estació hivernal de Sant Isidre (Lleó), després de resultar atropellat per un vehicle. En el moment de l'impacte, el mort estava posant les cadenes per circular sobre la neu i prosseguir viatge.





A la tarda, un altre home, de 63 anys i veí de Madrid, va morir en Pedro Bernardo (Àvila) per la caiguda d'una teula del seu habitatge a causa de vent. El fet es va produir en el terreny situat al costat de l'habitatge de la seva propietat, on uns amics li van trobar després de l'avís donat per l'esposa de la víctima, que no es trobava en la localitat, a el veure que no li agafava el telèfon.





I durant la matinada, una dona de 54 anys ha mort a la localitat valenciana de Gandia com a conseqüència d'una hipotèrmia. Es tracta d'una persona sense llar que vivia, al costat d'un home també indigent, a l'entorn de el parc de l'Estació.





El dilluns a la tarda , el cadàver d'un veí de Moixent (Valenciana), ha estat trobat amb signes d'hipotèrmia en un paratge natural pròxim al municipi.