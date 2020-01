El Govern central declara l'emergència climàtica i fixa 2050 per descarbonitzar Espanya

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un acord pel qual s'aprova la Declaració d'Emergència Climàtica i Ambiental d'Espanya, amb la qual el Govern es compromet a adoptar 30 línies d'acció prioritàries i cinc d'elles en els primers cent dies de Govern , per lluitar contra el canvi climàtic.









Durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha afirmat que l'aprovació va en línia amb l'aprovat a la Unió Europea en aquest sentit. D'aquesta manera, Montero ha assegurat que el Govern espanyol situa el canvi climàtic i la transició justa com a eix transversal impulsant polítiques.





Així, ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta declaració és aconseguir un projecte de futur comú, més just i equitatiu, que aprofiti les oportunitats de la transició ecològica mitjançant polítiques públiques transversals, que posin al ciutadà al centre.





La declaració suposa una "resposta" al consens generalitzat de la comunitat científica que reclama "acció urgent" per a salvaguardar el medi ambient, la salut i la seguretat de la ciutadania.





En el marc de la declaració, l'Executiu es compromet a executar cinc de les 30 mesures en els primers 100 dies del Govern. D'aquesta manera, es remetrà al Parlament el projecte de llei de canvi climàtic, es definirà la senda de la descarbonització a llarg termini per a assegurar la neutralitat climàtica en 2050 i es crearà una Assemblea Ciutadana del Canvi Climàtic que inclourà la participació dels joves.





El text de l'acord assenyala que l'"únic camí possible" per a complir el compromís amb l'Acord de París per a reduir les emissions i limitar l'augment de la temperatura mundial a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials és un obligat "canvi accelerat del model de desenvolupament en les pròximes dècades".





"Aquesta transformació representa un gran desafiament però també ofereix importants beneficis en tots els àmbits socials, culturals i econòmics", reflecteix l'acord del Govern exposat per la Vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera.





Ribera ha afirmat en la roda de premsa que l'acord aprovat mostra el "compromís ferm" del Govern amb l'agenda i la prioritat d'aquestes polítiques per raons de "justícia climàtica"; "pel futur" del país i per "responsabilitat".





CINC ACCIONS PRIORITÀRIES





Quant als cinc primers compromisos transversals que el Govern posarà en marxa en els pròxims cent dies, Ribera ha anunciat que es remetrà la Llei de Canvi Climàtic al Parlament que planteja un sistema 100% renovable en 2050, amb vehicles zero emissions de CO₂ en aqueixa data i un sistema agrari neutre de CO2 també a meitat de segle.





En segon lloc, s'aprovarà un Pla Nacional d'Adaptació que permeta aconseguir un país "més segur i menys vulnerable" a l'efecte del canvi climàtic. En tercer lloc, es definirà la senda de la descarbonització a llarg termini de forma ordenada fins a 2050 per a no generar "problemes al sistema climàtic" per l'acció de l'home.





En quart lloc, ha anunciat que es crearà a Espanya, a inspiració de la "experiència reeixida de França" una 'Assemblea Ciutadana del Canvi Climàtic', que aporte idees de resposta al canvi climàtic, amb caràcter "inclusiu, paritari i amb representació dels joves". La cinquena acció prioritària més urgent serà la introducció de la perspectiva de clima en la transició justa per a l'ocupació i l'activitat de l'economia productiva en el procés de transformar el model industrial i agrari, i del sector serveis.





"Aquestes cinc són les que ens semblen més simptomàtiques per als pròxims cent dies", ha resumit Ribera que ha afegit que s'introduiran mesures en "tots" els sectors d'activitat i línies d'actuació.





"És una oportunitat per a la innovació, la generació d'ocupació, la millora de la competitivitat i la reducció de les bretxes territorials i de col·lectius de persones. Hem de comptar amb una economia preparada, viable, resilient, viable i amb els referents de la innovació per a garantir ocupacions de qualitat, millorar la qualitat de vida en el medi rural, urbà i en el litoral", ha conclós.





Per això, entre altres àrees ha avançat que s'actuarà en qüestions sobre fiscalitat, finances sostenibles, deute i bons verds i es procurarà l'anticipació dels col·lectius vulnerables per a assegurar-los la capacitat d'acompanyament.





De la mateixa manera, ha anunciat un pla d'acció d'educació ambiental; un pla de salut i medi ambient, un pla d'acció i desenvolupament; una estratègia per a la protecció de la costa que "no és descartable" que efectes com els de les últimes DANAS puguen ocórrer en el futur "amb major freqüència".





PAGAMENTS A LES CCAA





El Ministeri d'Hisenda preveu abonar aquest any a les comunitats autònomes 103.000 milions d'euros en lliuraments a compte del sistema de finançament, així com altres 10.955.000 d'euros corresponents a el tancament de l'exercici de 2018.





María Jesús Montero ha explicat que es va a comunicar a cada govern autonòmic l'ingrés que li correspon perquè coneguin les quantitats mensuals amb les que comptaran. Però les xifres no són definitives i s'actualitzaran amb els Pressupostos de l'Estat per a 2020.





A més, Hisenda ha donat a conèixer el tancament de l'exercici de 2018, pel qual les comunitats rebran altres 10.955.000 d'euros, 4.833.000 més que l'any anterior.