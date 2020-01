El príncep hereu saudita va usar un virus en WhatsApp per espiar l'amo d'Amazon

És "molt probable" que el telèfon mòbil de Jeff Bezos, fundador i president de la multinacional tecnològica Amazon, hagi estat espiat el 2018 per Mohammad bin Salman, príncep hereu de l'Aràbia Saudita.





La informació la publica el diari britànic 'The Guardian' i és el resultat d'una anàlisi forense digital a què va tenir accés, encara que es desconeix el contingut de les dades que es van eliminar. L'arxiu maliciós que va extreure una enorme quantitat de dades personals del telèfon mòbil de Bezos, un dels homes més rics de món, s'haurà infiltrat en el dispositiu després que el president d'Amazon obrís un missatge de vídeo enviat per WhatsApp, des de el compte personal de Mohammad bin Salman.









L'arxiu en qüestió (un virus d'algun tipus) va ser enviat l'1 de maig de 2018, després d'un intercanvi de missatges aparentment innocus entre Bezos i Mohammed bin Salman, qui havia estat present en un sopar a Hollywood unes setmanes abans.





'The Guardian' revela que Agnès Callamard, relatora especial sobre execucions sumàries de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, és al tant de les proves d'espionatge en el seu telèfon mòbil i les considera prou creïbles per a demanar una explicació a Aràbia Saudita.





ENLLAÇOS AMB LA MORT DE KHASHOGGI





El periodista saudita Jamal Khashoggi, assassinat al consolat saudita d'Istanbul al octubre de 2018, va ser un dels principals crítics del príncep saudita i responsable de diverses investigacions inquietants, en particular sobre la intervenció militar saudita al Iemen. Quan va ser assassinat, col·laborava amb el diari nord-americà 'The Washington Post', comprat el 2013 per Bezos.









El judici per la mort de Khashoggi va acabar al desembre,-cinc dels 11 acusats van ser condemnats a mort i altres tres a 24 anys de presó. Però Saud al-Qahtani, el col·laborador directe de Mohammed bin Salman, va ser absolt. D'altra banda, la CIA (agència d'intel·ligència nord-americana) creu que l'assassinat va ser una ordre directa del príncep. I un informe de l'ONU publicat al juny va concloure que hi havia prou evidència per vincular bin Salman ia altres alts funcionaris de govern saudita amb la mort del periodista.





I L'ESCÀNDOL EXTRAMARITAL





El matrimoni de 25 anys de Bezos i MacKenzie Tuttle va acabar en 2019 després que el diari National Enquirer revelés detalls d'una relació extramatrimonial. L'empresa propietària del diari, 'American Media', diu que la informació revelada llavors va ser obtinguda a través del germà de l'amant de Bezos, però Gavin de Becker, el cap de seguretat de l'empresari, ha destacat públicament el vincle entre el director general de l'empresa, David Pecker, i el príncep hereu saudita.