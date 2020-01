Una combinació de dos medicaments reverteix l'artrosi en rates

La condroïtina sulfat de grau farmacèutic demostra eficàcia per tractar i frenar l'avanç de l'artrosi de genoll / EP





Investigadors espanyols han descobert que una combinació de dos medicaments experimentals reverteix les senyals cel·lulars i moleculars de l'artrosi en rates i en cultius de cèl·lules humanes, així com en cèl·lules aïllades de cartílag humà.





Aquest estudi, que ha estat publicat recentment a la revista 'Protein & Cell' ha estat dirigit per l'investigador Juan Carlos Izpisúa, de l'Institut Salk de Califòrnia als EUA i el professor Pedro Guillén, investigador de la Clínica Cemtro.





"El que és realment esperançador d'aquest descobriment és que aquesta teràpia és potencialment fàcil de traduir a la clínica. Estem molt il·lusionats de poder continuar treballant en aquesta prometedora combinació de teràpies per a ús humà", ha assenyalat Izpisua Belmonte.





Aquest estudi va investigar si l'acció sinèrgica de dues molècules prèviament identificades (aKLOTHO i TGFBR2) podria millorar l'eficàcia del tractament per l'artrosi, tenint en compte que cada un d'aquests medicaments experimentals per separat havia moderat els símptomes de l'artrosi.





"Pensem que en combinar aquestes dues molècules que funcionen de diferents maneres, potser podríem aconseguir un resultat millor", explica Paloma Martínez-Rodó, investigadora associada de l'Institut Salk, que creu que aquests bons resultats obtinguts en els cultius de cèl·lules humanes són un bon indici que aquest tractament podria funcionar en els pacients.





Les persones que pateixen artrosi tenen molt poques opcions de tractament. Actualment no hi ha medicaments aprovats que puguin prevenir, aturar o fins i tot restringir la progressió de l'artrosi .. L'artrosi, que afecta en l'àmbit mundial a 242 milions d'adults, és el trastorn articular més comú a Espanya afectant més de 7 milions de persones i s'espera que la seva prevalença augmenti en els anys vinents a causa de l'envelliment de la població.





"Els tractaments que s'utilitzen en l'actualitat tenen com a objectiu reduir el dolor, la inflamació i la discapacitat retardant el desgast del cartílag i la progressió de la malaltia, però no la curen i s'arriba inevitablement a la cirurgia de reemplaçament de l'articulació", explica Guillén.





DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI





En aquest treball, els investigadors van provocar artrosi al genoll de rates joves i després van injectar partícules virals que contenien les instruccions del DNA per sintetitzar les proteïnes aKLOTHO i TGFBR2 en l'articulació d'aquests animals.





Sis setmanes després del tractament, les rates que havien rebut partícules que contenien DNA d'aKLOTHO i TGFBR2 van mostrar una recuperació del seu cartílag. Es va observar que el cartílag del genoll era més gruixut, morien menys cèl·lules i hi havia cèl·lules que proliferaven activament.





La malaltia va revertir fins a una forma lleu d'artrosi (grau I) i no es van observar efectes secundaris negatius. Les rates que no havien rebut tractament van presentar una artrosi més severa als genolls i la malaltia va progressar del grau II al Grau IV (grau màxim de severitat de la malaltia).





"Des de la primera vegada que vam provar aquesta combinació de medicaments experimentals en només uns pocs animals vam veure una gran millora Seguim tractant més animals i observem els mateixos resultats encoratjadors", ha afegit Isabel Guillén, investigadora associada de l'Institut Salk i coautora del nou estudi.





Per provar si la combinació d'aquests medicaments experimentals també millorava l'artrosi en humans, els autors van tractar cèl·lules aïllades del cartílag articular humà amb aKLOTHO i TGFBR2. Es va observar un augment en els nivells de les molècules involucrades en la proliferació cel·lular dels condròcits, la formació de matriu extracel·lular i la identitat cel·lular del cartílag.





L'equip d'investigació planeja desenvolupar en una segona fase encara més el tractament canviant la forma d'administració d'aquests medicaments experimentals. S'està investigant si l'administració intraarticular d'aKLOTHO i TGFBR2 en forma de proteïnes solubles dóna els mateixos bons resultats que l'administració d'aquests medicaments a través de les partícules virals.





També estudiaran si la combinació de medicaments pot prevenir el desenvolupament de l'artrosi abans que es desenvolupin els símptomes.





"Creiem que aquest podria ser un tractament viable per l'artrosi en humans. La combinació d'aquests medicaments, així com la nova funció en l'organització de l'heterocromatina de la proteïna DGCR8 descrita a la revista 'Nature' el passat mes d'agost, relacionada amb la senescència cel·lular, ens situen en un lloc preeminent per reconduir el condròcit danyat en l'artrosi", conclou Guillén.





En el desenvolupament investigador d'aquest procediment per tractar de curar l'artrosi han participat investigadors de l'Institut Salk de Califòrnia; la Unitat d'Investigació de Clínica Cemtro; la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM); l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Acadèmia de Ciències Xina i la Universitat de Harvard.