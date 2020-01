La companyia teatral Tricicle, integrada per Carles Sans, Paco Mir i Joan Gràcia, ha anunciat aquest dimecres la seva retirada el 30 de març com a companyia estable quan finalitzin les 50 funcions de l'espectacle 'Hits. El millor del Millor del Millor' al Teatre Coliseum de Barcelona --on debuten--: "La companyia ha arribat als seus 40 anys i toca agafar-se un descans indefinit", ha dit Sans.





"Ens vam retirar perquè el considerem oportú, no perquè ho diguin les circumstàncies ni perquè no tinguem públic", ha apuntat Sans, i ha assenyalat que la venda anticipada d'entrades està resultant espectacular.





Joan Gràcia ha celebrat que de seguida es van esgotar les entrades d'aquest últim show, i ha avançat que el seu company Carles "en breu estrenarà espectacle", tot i que aquest no ha volgut donar més detall.





Paco Mir ha afegit que la qüestió és què faran els integrants de Tricicle a partir d'abril: "Els tres hem tingut projectes personals paral·lels a Tricicle que podrem fer més tranquil·lament sense patir", ha dit.









Com a productora d'espectacles, Tricicle podrà recuperar "produccions que han anat molt bé i s'han pogut fer poc", com 'Forever Young', ha explicat Mir, que ha mostrat el seu interès en desembarcar al mercat global de teatre.





Sans ha destacat que aquest espectacle "és el comiat" i, com diu el seu nom, resumeix el millor de la companyia, de manera que si hi ha algú que mai ha vist els esquetxos muts icònics de Tricicle podrà fer-se una idea.





Sobre 'Hits', en cartell des 2016 i amb gairebé 370.000 espectadors, han reivindicat que encara que hi ha esquetxos que han repetit més de 2.000 vegades, sempre es doten de nous elements: "Sempre estem amb l'antena posada per millorar. Ens queden setmanes i segur que encara creixerà", ha afegit Mir.





"MÉS SAVIESA ESCÈNICA"





Sobre els inicis de la companyia, Gràcia ha recordat que es feia un humor molt censurat ", amb molt sainet i humor televisiu, i ha reivindicat que la seva evolució a través d'aquests 40 anys no ha estat tant de contingut com de tècnica:" Hem guanyat en saviesa escènica".





"A 'Hits' hi ha esquetxos del primer i segon espectacle de Tricicle. No hem hagut de variar res i el nostre humor no ha canviat", ha explicat Gràcia.





Sobre el contingut, ha assegurat que el seu segell "continua sent la part humana, de la lluita, de l'amor, dels entrebancs, del món quotidià i de la visió absurda de la vida", ha agregat.





Sans ha remarcat que Tricicle s'ha caracteritzat per tenir un segell diferent: "Vam agafar com a característica principal no fer servir la paraula. Ens ha singularitzat respecte a la resta des de sempre".





Encara que això podia semblar una cosa estranya que una companyia teatral triomfés sense fer servir la paraula, el que ha fluït de forma natural des del primer dia, sense que ningú hagi preguntat per què no parlen: "Els espectadors han entrat en aquest codi".





"Hem estat una rara avis dins el teatre", ha afegit Sans, que ha reivindicat haver creat un gènere propi difícilment adaptable a altres companyies, mentre que Mir ha exalçat que molts espectadors han crescut amb ells.





RECONEIXEMENTS





Preguntats pel reconeixement collit, Sans ha criticat: "A nivell institucional no ha estat sempre l'àmbit en el que més se'ns ha reconegut", mentre que fora de Catalunya se'ls han donat nombroses medalles.





"Des de Catalunya, ara per ara, no hi ha hagut un reconeixement institucional", ha afegit Sans, que, però, considera que el més important és el del públic.