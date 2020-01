Sánchez tranquil·litza el "gran capital" a Davos: el seu Govern espanyol tindrà moderació

El president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha pres la conferència econòmica de Davos com una prova de foc per explicar a l'estranger el seu pacte amb Podem i l'independentisme. Sánchez intenta fer equilibris en el Fòrum Econòmic Mundial que s'està celebrant a Suïssa: defensar d'una banda l'aposta per la justícia social, però també el rigor en les polítiques de despesa.





De fet, les primeres mesures econòmiques de l'Executiu han seguit aquesta dinàmica d'una de freda i una de calenta. D'una banda, s'han revaloritzat els sous a funcionaris segons els acords, però s'ha anunciat que la pujada del SMI (Salari Mínim Interprofessional) no serà tan elevada com s'esperava. En concret, l'SMI pujarà fins als 950 euros, cinquanta euros menys del que volia Podemos.













Sánchez està aprofitant aquests dies a Suïssa per a veure's amb directius de les companyies consultores, bancs i inversors més importants del món, com Zurich Insurance Group, Morgan Stanley, Soros Fund Management, BC Partners, Mckinsey, Dow Corporate, City Group, Bank of America, Amchamspain i Salesforce.









A tots ells els envia un missatge de calma: el seu Govern complirà amb el dèficit i les mesures expansives de la despesa se situaran dins d'uns marges raonables. Segons fonts consultades per 'El Independiente', els grans inversors "han mostrat una gran confiança en el nou Govern d'Espanya".





El president també s'ha reunit amb grans tecnològiques com Amazon després de donar a conéixer que la 'taxa Google' s'alentia davant l'amenaça de nous aranzels per part dels Estats Units, o amb Nissan, per a tractar el tema dels possibles acomiadaments de la companyia durant 2020.