Ábalos va rebre a un ministre de Maduro sense donar publicitat a la trobada

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va rebre aquest dilluns passat a la seu del seu departament al responsable de Turisme al Govern veneçolà de Nicolás Maduro sense que cap de les dues parts donés publicitat a aquest partit.





Fonts del departament que dirigeix Ábalos han confirmat la reunió, que va versar sobre "transport aeri" i que va sorgir amb motiu de la presència del ministre veneçolà, Félix Plasencia, a Madrid per visitar la fira Fitur.





Les mateixes fonts han recordat que en els últims mesos Ábalos, en la seva qualitat de secretari d'Organització de PSOE, s'ha entrevistat en fins a sis ocasions amb representants de l'líder opositor Juan Guaidó, reconegut per Espanya com a president interí de Veneçuela. En dues d'aquestes ocasions, Ábalos va conversar per telèfon amb Guaidó.









Des que Espanya reconegués a Guaidó com a president interí de Veneçuela, el Govern de Pedro Sánchez ha desenvolupat el que l'exministre d'Exteriors Josep Borrell va denominar diplomàcia "creativa", que consisteix en combinar els contactes amb l'entorn de Guaidó amb mantenir la relació amb el règim de Maduro, que reté de facto els ressorts del poder a Veneçuela.





De fet, Borrell es va veure des de llavors en al menys dues ocasions el ministre d'Exteriors veneçolà, Jorge Arreaza. La successora de Borrell, Arancha González Laya, pensa rebre en aquests propers dies a Madrid a Guaidó, amb motiu de la seva visita a Espanya.