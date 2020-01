Sanitat deixa de finançar els fàrmacs sysadoa per a pacients amb artrosi

El Ministeri de Sanitat deixarà de finançar amb fons públics els fàrmacs sysadoa per a pacients amb artrosi, a causa que "l'evidència científica existent és controvertida". "A més, les guies internacionals de més prestigi i qualitat metodològica d'elaboració no els recomanen", han justificat fonts ministerials.









Aquestes mateixes fonts han confirmat que al mes de novembre es van iniciar els tràmits perquè aquests medicaments deixin de formar part del finançament públic. Malgrat que no necessiten quan es deixaran de pagar en concret, apunten que "és un procés que porta temps". En qualsevol cas, puntualitzen que "això no implica que desaparegui de les farmàcies", solament que no es pagarà des de l'Estat, de manera que els pacients que desitgin prendre podran comprar-los si paguen el seu preu total.





D'altra banda, argumenten que els sysadoa en altres països "són considerats suplements alimentaris o medicaments sense prescripció mèdica, de manera que es publiciten". "Això últim és motiu d'exclusió a Espanya", recorden. De fet, encara que a Espanya estan actualment finançats, en altres països s'ha dut a terme la seva retirada del finançament públic o directament no estan finançats, com per exemple a França, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovènia, Eslovàquia, Irlanda, Islàndia, Lituània, Noruega, Països Baixos o Malta.





"Totes les comunitats autònomes han realitzat múltiples intervencions informatives sobre aquests medicaments per no fomentar la seva prescripció i fins i tot per desprescribir-los en els pacients en què estaven prescrits, el que denota la no necessitat sanitària que estiguin finançats. Per exemple, País Basc, Navarra, Catalunya, Castella-la Manxa, Cantàbria, Extremadura, Múrcia, Madrid, Andalusia, etcètera. A la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial i en la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments s'ha sol·licitat, en reiterades ocasions, l'exclusió d'aquest principi actiu de la prestació farmacèutica", afegeixen.





PACIENTS CLAMEN CONTRA LA DECISIÓ





En canvi, associacions de pacients amb artrosi han demanat aquest dijous que el Ministeri no retiri el finançament públic dels sysadoa, ja que defensen que és la seva "única alternativa". "El seu desfinançament deixaria un buit terapèutic no substituïble per als pacients", ha denunciat en roda de premsa el CEO de l'Osteoarthritis Foundation International (OAFI), Josep Vergés Milano.





"Suposaria, a més, un impacte molt negatiu, atès que augmentaria el consum d'analgèsics, antiinflamatoris no esteroides (AINE) o opiacis, amb el consegüent augment d'efectes adversos, hospitalitzacions, baixes laborals i possiblement més pròtesi. Tot això comportaria a un greu empitjorament de la qualitat de vida dels pacients amb artrosi, i un augment directe de la despesa sanitària, tot el contrari del que la mesura pretén", han assegurat.





Segons els seus càlculs, "mínim mig milió de pacients utilitzen els sysadoa". Així, han assegurat que, si aquests pacients deixen de prendre aquests fàrmacs, haurien de passar a analgèsics i/o antiinflamatoris de forma crònica, cosa que "està qüestionat per nombroses publicacions científiques i medicosanitàries, principalment en pacients amb comorbiditats per motius de seguretat, com malalties cardiovasculars (hipertensió arterial, isquèmia coronària), hepàtiques, renals, gastrointestinals, entre d'altres".





Les associacions, al contrari que Sanitat, han reivindicat que els sysadoa, "que costen al voltant d'uns 10 euros al mes", són eficaços i segurs. "Són eficaços en el tractament simptomàtic de l'artrosi i haurien de continuar sent finançats en les indicacions clíniques precises d'artrosi de genoll i mans i comorbiditats associades", han defensat.