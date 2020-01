La multa a Pedro Sánchez per fer campanya electoral des de Moncloa es queda en 500 euros

La Junta Electoral Central (JEC) ha resolt sancionar amb 500 euros de multa al president del Govern central, Pedro Sánchez, per haver llançat missatges electorals des de Moncloa en vigílies dels comicis del 10 de novembre, el que considera que suposa una vulneració del principi de neutralitat dels poders públics que figura a la llei.



En la seva resolució, l'organisme arbitral, que s'ha reunit aquest dijous, assenyala que Sánchez, llavors en funcions, "va incórrer en la infracció tipificada en l'article 153.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General" en haver utilitzat les dependències del Palau de la Moncloa i el web de Presidència per a una entrevista que va concedir a la Sexta el passat mes d'octubre.



La JEC considera que el cap de l'Executiu ha trencat "el principi de neutralitat que tot poder públic ha de respectar durant el procés electoral", en aplicació de l'article 50.2 de la Llei Electoral.





En el seu moment, quan va acordar obrir l'expedient sancionador, la JEC ja va assenyalar que algunes de les declaracions realitzades per Sánchez en aquella entrevista van tenir "connotacions electoralistes", en tant que parlava en la seva condició de candidat de el PSOE, però no era això el que va motivar l'obertura de diligències perquè entenia que estaven emparades per la llibertat d'expressió i responien a preguntes el periodista.





El que sí censurava era que es llancessin aquests missatges usant els mitjans públics, quan aquest article 50.2 de la LOREG prohibeix expressament "qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions".





ENTREVISTA ELECTORAL AMB ESCENOGRAFIA OFICIAL





En concret, ha assenyalat que aquesta entrevista es va realitzar en una de les sales del Palau de la Moncloa, amb una "escenografia" de mitjans institucionals "que no estan disponibles per als restants candidats", i que la transcripció de l'entrevista es va publicar a la web oficial de Moncloa.





En la resolució adoptada aquest dijous, la JEC sentencia que el cap de l'Executiu va infringir "el principi de neutralitat que tot poder públic ha de respectar durant el procés electoral" i amb això va produir una "minva del principi d'igualtat d'armes entre les formacions polítiques contendents en les eleccions".





Això sí, imposa al president una multa de tram baix, 500 euros, quan l'article 153 de la Llei Electoral estableix que les infraccions electorals d'aquest tipus comeses per autoritats i funcionaris estan sancionades amb multes d'entre 300 i 3.000 euros.





MENYS QUE A QUIM TORRA





De fet, per aquest mateix article de la LOREG la pròpia JEC ja va imposar al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, dues multes, de 3.000 i 2.500 euros, respectivament per utilitzar mitjans públics de la Generalitat per difondre missatges electoralistes contra altres candidatures .





En tot cas, la resolució de la Junta Electoral no ha estat unànime ja que sis dels seus tretze membres han signat un vot particular defensant l'arxiu de l'expedient sancionador instruït pel magistrat Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.





En concret, els que advoquen per no multar el president han estat tres magistrats del Suprem (Ana Ferrer, Antonio Vicente Sempere Navarro i José Luis Seoane) i els juristes que al seu dia van proposar el PSOE (Consuelo Ramón Chornet i Juan muntables Pereira) i Podem (Inés Olaizola).