El Parlament encara aquest dilluns un ple amb la incògnita de si Torra votarà després del TS

La Mesa es reunirà abans de la plena encara Torrent "no demanarà" un nou informe als lletrats

El Parlament reprendrà la seva activitat plenària aquest dilluns amb un ple a les 15.00 hores, després d'haver posposat la sessió pel temporal, i ho farà amb la incògnita de si el president de la Generalitat, Quim Torra, participarà o no en les votacions, després que el Tribunal Suprem (TS) hagi avalat l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar-com a diputat.





Des que la JEC acordés inhabilitar-, la Cambra només s'ha celebrat un ple --el extraordinari que va demanar el mateix Torra després de la resolució de la Junta electoral-- en què el Parlament ho va ratificar com a diputat i president, però no ha celebrat més sessions plenàries després que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona declarés vacant el seu escó.





La Taula de Parlament ja va rebutjar la setmana passada retirar l'escó i el va mantenir com a diputat, amb el suport de JxCat, ERC i el PSC, i l'aval dels lletrats, que van emetre un informe que conclou que la JEC no és competent per suspendre- com a diputat.





La situació no ha canviat des que dijous el Suprem rebutgés les cautelars i ratifiqués la seva inhabilitació, de manera que Torra segueix exercint com a diputat i en principi participarà en el ple previst per al dilluns, que segueix convocat.





Després de la decisió de TS, Torra va defensar que aquesta resolució no suposa cap canvi i ha insistit que segueix sent diputat i president de la Generalitat: "No ens anem a fer enrere", va proclamar.





A més, divendres va advertir que emprendrà possibles "accions legals, també de caràcter penal", si la JEC l'obliga a deixar l'acta --Creu que no és competent i que podria estar incorrent en un delicte de coacciones--, i si persisteixen pressions perquè deixi el càrrec, i ha assegurat que acusar-lo de un delicte d'usurpació si participa en el ple pot implicar un delicte de calúmnies o injúries.





No obstant això, destaca que el president de Parlament, Roger Torrent, encara no s'hagi pronunciat públicament sobre la decisió de l'Suprem, però fonts de la Presidència de la Cambra han explicat a Europa Press que no demanarà un nou informe als lletrats.





Precisament això és el que van demanar el PSC-Units i Cs dijous --els socialistes van registrar una petició dirigida a Torrent per que l'hi encargara--, ja que consideren que la nova decisió de l'Suprem pot haver modificat l'opinió dels lletrats de la Cambra sobre la continuïtat de Torra en el seu càrrec.





Abans de ple, a les 12.30 hores la Taula de Parlament es reunirà amb un ordre del dia, a què ha tingut accés Europa Press, que inclou dues propostes de Cs i el PP "sobre el compliment de les resolucions de l'administració electoral".





Un altre dels punts que ha d'abordar la Cambra en els pròxims dies és comunicar a l'JEP qui ha de substituir Torra: dijous va demanar a l'secretari general de Parlament, Xavier Muro, concretar en un termini de dos dies qui ha de substituir el president en el escó --es va emetre credencial per Ferran Mascarell, però finalment ocuparà el lloc de l'expresident Carles Puigdemont--.





ADVERTÈNCIES DE CS I PP



Tant el partit taronja com el PP han avisat en reiterades ocasions que Torrent i els membres de la Mesa poden estar incorrent en un presumpte delicte de desobediència si Torra acaba votant en el ple, i han anunciat que emprendran mesures legals si això passa.

Per la seva banda, la CUP va alertar dijous que el procés judicial contra Torra acabarà provocant el final de la legislatura, i ha apostat per consensuar una culminació digna d'aquesta: "Esperem que acabi amb dignitat i amb una resposta a l'alçada de les intromissions ".





PRESSUPOSTOS I CORRUPCIÓ



L'ordre del dia de la plena inclou la votació dels Pressupostos de Parlament, que han generat polèmica en els últims dies: la Taula va aprovar la setmana passada un projecte de comptes que eleva el salari dels diputats un 1,75% amb el suport de JxCat, Cs i PP, les abstencions d'ERC, PSC i la CUP, i el rebuig dels comuns.





La discrepància i el vot diferenciat entre JxCat --grup d'el vicepresident primer, Josep Costa, encarregat d'elaborar els pressupostos-- i ERC --grup de el president de la Cambra, Roger Torrent-- va evidenciar de nou les desavinences entre els socis de Govern , i en els últims dies s'han reobert negociacions per buscar un acord per als comptes, però encara no ho han aconseguit.





En el ple també es celebrarà un debat monogràfic sobre corrupció que havia demanat Cs, tot i que les votacions de les propostes de resolució sobre aquesta qüestió no es durà a terme fins al 5 de febrer a una altra sessió.





El ple de dilluns serà el tret de sortida a una setmana que tindrà un altre dels seus dies forts el dimarts, en què s'interromprà el ple i no es celebrarà el Consell Executiu en previsió de la compareixença dels exconsellers empresonats a la comissió d'investigació parlamentària sobre els efectes de l'155.