Calviño torna a refredar el control del preu de lloguer titllant-lo de "mesura miracle"

La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dilluns que seria "fals" i "il·lusori" pensar que hi ha una "mesura miracle" per resoldre els problemes en matèria d'habitatge, i ha indicat que mesures com el control del preu dels lloguers té un "caràcter limitat" en el seu àmbit i en el temps. Per això, ha advocat per actuar des de "diferents perspectives", ja que el 'límit' als preus "no resoldrà totes les qüestions".





Així ho ha ha assenyalat Calviño en una entrevista a TVE, en què ha indicat que els principals problemes del sector immobiliari s'arrosseguen des del passat i ha subratllat que cal tallar-los en la nova legislatura.





"Es tracta de qüestions complexes, seria fals i il·lusori pensar que hi ha una mesura miracle que resoldrà tots els problemes", ha afirmat Calviño a l'ésser preguntada sobre la possibilitat de fixar un límit als preus el lloguer, tal com venia recollit en l'acord programàtic del PSOE i Unides Podem per a la constitució del Govern de coalició.









Calviño ha assenyalat que durant "molts anys" s'ha "desmuntat" el parc d'habitatge social i s'ha "oblidat" la funció social de l'habitatge, que cal recuperar, tot i que ha opinat que mesures com el control del preu dels lloguers, que es ve aplicant el diferents ciutats, té un "caràcter limitat en el seu àmbit i en el temps".





"No podem pensar que això va a resoldre totes les qüestions", ha afegit Calviño, qui ha advocat per "actuar des de diferents perspectives". En aquest sentit, ha recordat que el Govern va aprovar la passada legislatura la Llei de Crèdit Immobiliari i el reial decret llei per protegir els inquilins, que incloïa mesures de control de l'augment dels preus limitant-lo a l'IPC.





En aquest moment, ha explicat, l'Executiu va constatar la necessitat d'emprendre mesures de foment de l'oferta, alguna cosa en el que està treballant "urgentment" el Ministeri de Treball mitjançant l'elaboració d'un nou Pla d'Habitatge.





Segons Calviño, les possibles discrepàncies en aquest punt amb Unides Podem són "falses polèmiques" perquè "tots estem treballant en la mateixa direcció, resoldre la vida dels ciutadans i sobretot dels joves".





La també vicepresidenta tercera va afirmar la setmana passada que les ciutats que estan regulant el preu del lloguer d'habitatge no estan tenint "molt èxit".





Precisament el Banc d'Espanya va publicar un document en el qual constata que la regulació dels preus de l'habitatge de lloguer és "efectiva" a curt termini en millorar l'accessibilitat i la sobrecàrrega del cost, si bé adverteix que presenta "efectes adversos potencialment significatius "a mitjà i llarg termini, com un augment del preu en segments no regulats.





DÍAZ CREU QUE CALVIÑO COMPLIRÀ L'ACORD





Per la seva banda, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, s'ha mostrat convençuda en una entrevista a Telecinco, que tant Calviño, com el president de Govern, Pedro Sánchez, i ella mateixa compliran l'acord signat a "peu de la lletra" , perquè "és la característica de les persones serioses".





Referent a això, ha apuntat que l'informe del Banc d'Espanya sobre les polítiques d'habitatge a l'OCDE mostrava "coses molt interessants" i que és una eina sobre la qual cal actuar "perquè es va "amb retard".





"La intervenció en els preus és clau i també la intervenció en les àrees turístiques o tensionades. Diu el Banc d'Espanya que hi ha dues fases i en la primera fase aquestes mesures són positives", ha afegit.