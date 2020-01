Condemnada per injúries Sandra Daza secretària d'Acció Institucional de Podem Catalunya

Sandra Daza, amb responsabilitats orgàniques en el Consell Ciutadà de Podem Catalunya , i que a més és regidora a l'oposició a l'Ajuntament del Prat, ja ha anunciat que recorrerà la sentència del Jutjat Penal número 1 de Barcelona que l'ha condemnat a pagar 3.000 euros per afirmar que el seu excompany de partit, José López Castro, tenia antecedents per violència masclista, cosa que ha quedat demostrat que era mentida i difamatori.













Sandra Daza, regidora de Podem al Prat





La Jutgessa del Jutjat Penal núm. 1 de Barcelona ha sentenciat que, l'octubre de 2015, la responsable d'Acció insitucional de Podem Catalunya, Sandra Daza, va acusar falsament a López en una assemblea local, de tenir antecedents penals per violència de gènere i haver-ho ocultat incorrent en un incompliment del codi ètic de la formació morada. En aquesta mateixa reunió Daza va acabar demanant la dimissió o l'expulsió de López de l'agrupació d'electors local.





Per aquests fets constitutius d'una sentència penal recurrible davant l'Audiència Provincial, en segona instància, Daza haurà d'abonar al seu excompany de partit, José López, 10 euros per dia fins a un màxim de 9 mesos, que signifiquen 3.000 euros en total a l'afectat per danys i perjudicis pel delicte d'injúries, ja que no existien tals antecedents penals de violència de gènere.









Com a conseqüència de les accions difamatòries dutes a terme, amb coneixement de causa, per Sandra Daza, al novembre de 2015 el regidor, José López Castro, de l'agrupació d'electors SI SE PUEDE EL PRAT, va passar en el ple municipal a ser regidor no adscrit de l'ajuntament atès que el seu grup polític va decidir expulsar-lo. Tot això va ser públicament exposat, mitjançant una nota de premsa que va arribar als mitjans de comunicació locals i comarcals, sense que López fos informat prèviament d'aquesta decisió unilateral. Però la veritat és que en un dels punts de l'ordre del dia d'aquest Ple va ser afegit per la via d'urgència la seva expulsió, per donar compte a l'alcalde dels fets i així fer efectiu el tràmit. Sandra Daza va quedar llavors com a única representant de l'agrupació avalada per Podem al Prat.









Sandra Daza al costat del diputat de Podem Catalunya, Lucas Ferro, en campanya electoral i l'Ex senador, Ramon Espinar.





En la seva defensa en el judici, la podemita, Daza va descarregar la responsabilitat de les seves afirmacions en què la informació sobre López la va rebre d'un Mosso local que la va atendre a comissaria quan va anar a denunciar José López per amenaces, dada que no va contrastar per cap una altra via i que va fer públiques a la militància i als veïns del Prat per tots els mitjans als quals va tenir accés a aquella època (2015) en uns moments, en què els dos dirigents polítics, en altre temps companys de partit, estaven enfrontats.





Però el cas és que ja el 2015 des de el departament de premsa dels Mossos van negar categòricament que se li hagués facilitat a Daza cap informació sobre els antecedents policials de José López. A més posaven en relleu que els Mossos no tenien accés als antecedents penals dels ciudadadans sinó als antecedents policials, que en cap cas havien facilitat a Sandra Daza per cap mitjà ni via.





Els 'antecedents policials' són aquelles dades personals recollides per la policia per a la prevenció i investigació d'infraccions. Són dades personals, obtinguts sense el consentiment explícit de la persona afectada, recollits per la policia en el marc de la prevenció i indagació de delictes o infraccions administratives i cal diferenciar-los dels antecedents penals, ja que aquests es generen a causa d'una condemna a l'àmbit de la justícia penal.





La ignorància mostrada per Daza davant el Jutjat Penal de Barcelona i el seu desconeixement que els Mossos tenen prohibit la difusió de dades personals de qualssevol persona que es trobés a la base de dades, ha portat a la podemita a ser condemnada penalment per injúries.





D'aquesta manera la regidora del Prat, Sandra Daza, ha passat d'acusar al seu excompany de partit, José López, de tenir antecedents penals en 2015 ha ser condemnada penalment en 2019 per un delicte d'injúries amb publicitat.





QUÈ SIGNIFICA COMETRE UN DELICTE D'INJÚRIES AMB PUBLICITAT?





La injúria és un delicte contra l'honor que atempta contra la dignitat o l'honor d'una persona, a través d'una acció o expressió, normalment, fets o insults. Amb la injúria es menyscaba la persona, causant-li danys morals atès que s'atempta contra la seva reputació. A més, es violenta un dret fonamental de l'altra persona com és el dret a l'honor, assenyalat en l'article 18.1 de la Constitució. La injúria és un delicte penal reflectit al artícle 208 de el Codi Penal que consisteix a lesionar la dignitat d'una persona mitjançant ofenses o fets falsos greus. Que com en el cas que ens ocupa va passar.





Solament la injúria tindrà la consideració de delicte si aquesta fos considerada greu. La injúria ha de danyar obligatòriament l'honor de l'altre, atemptar contra el seu dret fonamental a l'honor.

Perquè es doni el delicte d'injúria serà suficient amb que l'autor de la vexació o acció injuriosa conegui que es produiran danys i perjudicis per l'altra persona.





En aquest sentit a l'ésser condemnada per injúries, se sobreentén que la regidora de Podem del Prat, Sandra Daza , coneixia el dany que causaria al seu excompany de partit, José López Castro.













L'exsenador, Oscar Guardingo ajudant en la campanya d'eleccions municipals del Prat.





A més cal ressaltar que no sempre el que un pensa que és una injúria ho seria i no sempre la llibertat d'expressió dóna dret a menyscabar a les persones i el límit el resol un jutge davant del qual s'exposi el cas.





Dins de la tipificació i delimitació del delicte, hi ha les injúries amb publicitat que es produeixen quan l'autor de la injuria- en aquest cas Sandra Daza- la difon per mitjans de comunicació o xarxes socials produint el major dany possible. És a dir, Daza, va voler causar "el major dany possible a José López" i per això ha estat condemnada a una pena de 9 mesos de multa (3.000 euros) tot i que podria haver arribat fins als 14 mesos de quantia per dia (4.200 euros) i fins i tot havent de pagar una suma superior.





En el tràmit d'acte de conciliació, Sandra Daza, és important ressaltar que es va negar a arribar a un acord amb la part contrària, i per això la querella de José López va ser admesa a tràmit pel jutjat número 1 de Barcelona qui finalment ha condemnat la líder morada local del Prat.





PODEM CATALUNYA ES VA DESENTENDRE DE LA SITUACIÓ D'INDEFENSIÓ DE JOSÉ LÓPEZ





Podem Catalunya no va ser aliè a el nivell de conflictivitat que es va viure al Prat com a conseqüència de l'enfrontament polític i personal entre els dos representants polítics de la seva marca en aquest municipi. Van realitzar diverses mediacions al respecte, alguna d'elles, com recorden els seus membres, feta personalment per l'actual secretària general de Podem Catalunya, Noelia Bail, llavors, responsable del Cercle de Feminismes, sense que de les seves gestions es fessin publiques cap conclusió, que afectés o bé a Sandra Daza o bé a José López.













Sandra Daza costat de Noelia Bail, secretària general de Podem Catalunya en un acte.





És curiós que quatre anys després sota el mandat de Bail, Sandra Daza continuï amb altes responsabilitats dins del Consell Ciutadà de Podem Catalunya i concretament a la Secretaria d'Acció Institucional, càrrec que després d'aquesta sentència ha de posar a disposició dels òrgans del partit morat, a l'incórrer amb la condemna al incumpliment del Art XII-a del Codi Ètic de Podem en el qual es diu "a més, totes les persones titulars de càrrecs designats per Podem en qualsevol òrgan de les administracions públiques o de qualsevol dels seus ens instrumentals hauran acceptar: l'exercici de les funcions per a les que han estat designades amb lleialtat a la ciutadania, amb senzillesa, amb moralitat i amb transparència ".









Daza en un acte al costat de Juan Carlos Monedero i l'exsenador, Oscar Guardingo.









En la sentència es manifesta que Daza va tenir intenció de danyar manifestament l'honor del seu excompany de partit, José López i l'actual regidora de Podem al Prat va incórrer en un incompliment en l'exercici de les seves funcions de càrrec institucional respecte a la deguda "moralitat "i" lleialtat "envers els seus iguals, que en aquest cas es tractava de José López.





Podem Prat en plena campanya electoral municipal.





En aquest sentit ha de ser, segons els procediments interns de Podem Catalunya, el Consell de Coordinació català qui iniciï un expedient sancionador a Daza que adopti mesures cautelars, al fer-se pública aquesta primera condemna per "injúries públiques". Tenint present a més el dany col·lateral públic que ha infringuit en la lluita contra la violència masclista al fer manifestacions "falses" sobre una qüestió sensible com la violència masclista amb l'agreujant de coneixement de causa, en un partit, Podem, que ha fet de la lluita feminisma i la lluita contra la violència masclista una defensa aférrima, i ostentant Podem en l'actual govern de coalició estatal, la responsabilitat del Ministeri d'Igualtat, sota la seva lider, Irene Montero.









Sandra Daza al costat de la diputada Yolanda López.





Malgrat les nombroses peticions, José López, no va obtenir cap suport polític en aquesta situació d'indefensió, de Podem Catalunya, encara ostentant el càrrec de membre de Consell Ciutadà de Podem al Prat, i on la seva "presumpció d'innocència" va ser vulnerada, alguna cosa que li va decebre i pel que va acabar abandonant la seva militància activa en Podem Catalunya qui en res li va assessorar ni protegir.





Les denúncies falses en matèria de violència masclista representen segons les dades del Consell General de Poder Judicial el 0,001% al nostre país pel que acusar d'haver estat condemnat per un delicte d'aquesta índole a una persona i falsament incompleix la Declaració Universal de Drets Humans al menys en el seu article 11.1 on es diu: "tota persona acusada d'un acte delictiu fins que es presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa ".









DAZA VA MENYSPREAR LA VERITAT EN LES SEVES DECLARACIONS PÚBLIQUES SOBRE JOSÉ LÓPEZ





Per a la jutgessa, ha resultat provat que Sandra Daza, va manifestar "a l'Assemblea del grup d'electors SE PUEDE EL PRAT que el José López per una denúncia interposada contra ell a Terrassa el 2011, d'un procediment de violència de gènere, tenia antecedents penals per aquests fets i que no havia informat al partit, cometent en conseqüència, una infracció del Codi Ètic de la formació política i que havia incorregut en un delicte de falsedat testimonial en document públic i jurídic a l'haver mentit en el jurament fet a la Junta Electoral, al tenir antecedents penals i sol·licitava la seva dimissió o en cas de no dimitir seva expulsió de el grup municipal ". L'assemblea "en absència de López i presència de la Secretària General de Podem Prat- Sandra Daza- va sol·licitar tant la seva dimissió com a membre de Consell Ciutadà de Podem Prat com del seu càrrec de regidor de SE PUEDE EL PRAT. Una informació que va ser publicada a la revista local "del Prat al dia".









Nota de premsa enviada als mitjans / SE PUEDE EL PRAT





A més Daza va realitzar les mateixes expressions "d'atribució d'antecedents penals per maltractament en l'àmbit de la violència de gènere a José López i de comissió d'un delicte de falsedat documental pel canal de Telegram de PODEM Baix Llobregat".













Regidors / res de Podem al Parlament visitant als diputats / des d'En Comú Podem









Ha quedat provat que López va ser absolt pel jutjat penal número 4 de Sabadell d'un delicte de maltractament en l'àmbit familiar el 7 de setembre del 2011.





Per tot això el Jutjat creu que López va veure com es "va desvirtuar la seva prensunció d'innocència que empara a tot acusat d'acord amb l'article 24.2 de la Constituación Espanyola". Indicant la jutgessa que les injúries "que consisteixin en la imputació de fets no es consideraran greus, excepte quan s'hagin dut a terme amb coneixement de la falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat". I en aquest sentit Daza va reconèixer en el Judici que "en l'assemblea de càrrecs electes va informar que López tenia antecedents penals per violència de gènere i que ho va fer a l'empar del legítim exercici de les seves llibertats recollides en l'article 20.1 de la Constitució".













Sandra Daza en un acte contra la violència masclista.





Però a l'empar de la doctrina constitucional exigeix, segons manifesta la jutgessa en la seva sentència judicial, "tres requisits per a la difusió d'idees o informacions objectivament injurioses, calumnioses o difamatòries. Aquestes hauran de superar: a) un test de veracitat, b) un test de necessitat i c) el test de proporcionalitat. En aquest sentit la comunicació que la Constitució protegeix és la que transmeti una informació "veraç" amb un objecte de previ contrast amb dades objectives. Excloent els que comuniquin els fets com a simples rumors o, pitjor encara , meres invencions o insinuacions insidioses. És a dir, empara, en el seu conjunt, la informació rectament obtinguda i difundidad tot i que la seva total exactitud sigui controvertible. És a dir, en qualsevol manifestació ha d'imposar-se "la veritat" com a condició per al reconeixement de el dret. Cosa que en el cas de Daza davant López no es va produir.













Concepció Porcel i Amalia Rubio van donar suport a Sandra Daza en les municipals de 2015 i 2019.





Els testimonis aportats per Daza en el judici, que van ser principalment dos amigues de la regidora del Prat, la Sra. Concepció Porcel com la Sra. Amalia Rubio, actual secretària general de Podem al Prat, van reconèixer que no van fer cap gestió de verificació de la informació "presumptament rebuda d'un Mosso de la comissaria del municipi" i "tampoc van parlar amb López per contrastar la informació ni per a advertir-li que la farien pública a l'assemblea d'electors SI SE PUEDE EL PRAT de la qual tots formaven part". I tot tot i que "tots tenien en el seu poder una declaració jurada de José López confrorme no tenia antecedents penals" i va ser Daza qui va decidir explicar "que un Mosso, sense contrastar", com hauria pogut fer, i "no tenint cap dada objectiu ni element fàctic que donés veracitat a aquells fets i ni adoptant la més mínima de les diligències va fer pública aquesta expressió atemptatòria de la dignitat de José López ".









Membres de la candidatura ES POT EL PRAT de les municipals 2015-2019.





D'aquesta manera ha quedat provat que Sandra Daza va actuar amb "precipitació i fent pública l'acta de l'assemblea d'electors, coneixent que aquesta expressió seria una informació que atemptaria contra l'honor de José López, quan la informació que va donar per veraç, era falsa i contrastable, sent les seves afirmacions ofensives i vexatòries i fetes amb veritable menyspreu de la veritat ".





















Així mateix crida l'atenció de la Jutgessa que la podemita, Sandra Daza, triés el moment en què López havia abandonat l'assemblea per realitzar les seves declaracions sobre ell, "de manera que tampoc va tenir oportunitat, López, de poder desmentir les afirmacions de la seva companya de partit -Sandra Daza- i que van suposar la sol·licitud de la seva dimissió o l'expulsió de la mateixa, a l'haver-se donat per certes pels assistents les declaracions de Daza en aquesta assemblea ".





No contenta amb l'acció, Daza, així mateix, va abocar les mateixes afirmacions en un grup de Telegram integrat per militants i regidors de PODEM del BAIX LLOBREGAT que Daza nega haver realitzat sota el nick SANDRA DAZA (PRAT) i que no va desvirtuar tot i seva declaració el valor probatori de la transcripció.









Sandra Daza en un acte al Prat.





La jutgessa en la seva sentència afegeix que concorre en la situació l'element subjectiu del "injust element intencional de lesionar la dignitat, menyscabant la fama de José López en benifici propi, atès que en el moment dels fets ambdós eren regidors del mateix partit i tenien greus desavinences, havent interposat Daza una denúncia contra López per amenaces de què López va ser absolt ".





Es a dir, la voluntat de Daza al proferir aquestes expressions sobre López "no era la d'informar sinó la d'injuriar per aconseguir l'expulsió el partit de José López amb el qual mantenia una pèssima relació", sabent com càrrec polític que "aquestes expressions podien haver causat un greu prejudici en la seva carrera d'haver volgut continuar amb la mateixa, si s'hagués volgut presentar a unes noves eleccions municipals ".





Per tot això la jutgessa de Jutjat número 1 de Barcelona considera que es desprèn "una voluntat, una intenció contra la dignitat i la fama de José López," donant-se un dol específic de "animus injurandi" que exigeix el tipus penal "on la Jutgessa , "adquireix la convicció absoluta de la responsabilitat criminal de la regidora de Podem Prat, Sandra Daza, mitjançant les proves exposades i degudament valorades".













Sandra Daza, membre actiu de el moviment feminista.









Els fets parlen més que les paraules i José López ha persistit en la defensa del seu honor fins que "la veritat" ha prevalgut en un món, el de l'arena política, on sembla que tot s'hi val. Sembla ser que amb la seva sentència, que Daza prentén recórrer fins a l'Audiència Provincial de Barcelona, estableix un precedent jurídic positiu a favor de la veritat a l'arena de la política local del Prat i la defensa de la presumpció d'innocència.









José López Castro, el protagonista involuntari, víctima d'injúries de Sandra Daza.













A aquesta sentència podran acollir-se altres, que com ell i que vulguin treballar pels seus municipis, puguin patir situacions similars, també en els autobatejats partits "progressistes" que van néixer per canviar les coses i que "d'algunes", com la defensa de la " veritat "es van deixar pel camí.





























PREGUNTES QUE TROBARAN RESPOSTES AL FUTUR





Ara després de la sentència favorable a José López s'obren noves incògnites en el panorama polític del Prat: què farà Podem Catalunya amb Sandra Daza ?.









Cartell d'acte de Podem Catalunya celebrat al Prat el passat 15 de desembre de el 2019.









L'Ajuntament del Prat traslladarà una consulta jurídica a la Junta Electoral Central al trobar amb una regidora que ha estat condemnada penalment per "injúries amb publicitat" ?. Algú del consistori li demanarà disculpes institucionals a l'exregidor, José López, per l'atropellament sofert?









Foto dels regidores / s de l'Ajuntament del Prat a la legislatura 2019-2023









Què pensaran els 1524 votants de Podem al Prat ?.

















Què opinarà la ministra d'Igualtat, Irene Montero, sobre el que ha passat al Prat?

















Assumirà Sandra Daza la seva responsabilitat i dimitirà de tots els seus càrrecs públics i orgànics en Podem Catalunya?





















Seguirem informant ...