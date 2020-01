Hisenda s'enfoca en els artistes i futbolistes sense residència a Espanya

L'Agència Tributària ha anunciat que intensificarà els controls sobre els artistes i futbolistes que operin en territori espanyol però que no resideixin al nostre país.





Segons ha avançat el ministeri d'Hisenda en el seu pla de directrius per a l'any 2020 publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, s'ha de posar el focus sobre les "competicions esportives internacionals" i els "esdeveniments artístics de diversa índole" que se celebrin en territori espanyol .





D'acord amb Hisenda, es escodrinyarà que en aquests esdeveniments celebrats "de forma col·lectiva o individual, professionals no residents puguin obtenir importants rendes vinculades a la seva participació, que en molts casos han de quedar subjectes a tributació per l'Impost sobre la renda de no residents".









També es posarà especial cura en que cap "patrocini, publicitat, entrevista o campanya feta en sòl espanyol" que generi una renda quedi fora del radar d'Hisenda. En aquests casos, la retenció és del 19% per als residents europeus i del 24% per als extracomunitaris.





No obstant això, segons fonts consultades per 'Vozpópuli' "el pla anunciat aquest any sembla molt ambiciós però no es fixen objectius ni es concreten els recursos que s'utilitzaran", així que caldrà veure la incidència que pugui tenir en la recaptació de l'erari.