Marta Álvarez (El Corte Inglés) proposa al seu advocat personal per substituir una vacant en el consell

La presidenta d'El Corte Inglés, Marta Álvarez, ha buscat entre els seus més estrets col·laboradors a una persona per substituir la vacant deixada en el consell després de la mort sobtada d'Antonio Hernández-Gil.





L'elegit és José Ramón de Hoces, membre del bufet d'advocats Pérez-Llorca que la va representar en la guerra familiar per el grup d'empreses de grans magatzems. De Hoces ocuparia la secretaria general del consell d'administració del grup









José Ramón de Hoces, advocat de l'Estat des de l'any 2001, és soci de Pérez-Llorca des de 2007 i compta amb experiència en l'àmbit de les administracions públiques. No obstant això, el que més ha pesat en l'elecció d'Álvarez és que tant el bufet com el lletrat són de la seva màxima confiança i la van ajudar a defensar-se enfront de Dimas Gimeno per fer-se amb l'herència familiar.





De moment, De Hoces s'està pensant l'oferiment. Segons fonts consultades per 'El Confidencial', la condició que planteja el candidat per acceptar el càrrec és poder seguir amb la seva activitat ordinària al despatx d'advocats.