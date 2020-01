Ciutadans i PP podrien presentar una llista conjunta per a les pròximes eleccions catalanes

El clima polític català està que crema i davant la possibilitat, cada vegada més a prop, que el President, Quim Torra, convoqui unes eleccions anticipades en territori català, Ciutadans i PP semblen que van acostant postures pel costat "constitucionalista" a Catalunya.









El debat al voltant dels partits de l'oposició i la construcció d'una alternativa a l'independentisme està ja a sobre de la taula. Ciutadans ja no descarta apostar per una llista constitucionalista conjunta, en la qual podria integrar-se el PP.





Al desembre de 2017 els taronges van veure com tot i haver guanyat les eleccions no tenien possibilitats aritmètiques de governar. Una realitat que va tenir molt a veure amb el salt de Arrimadas a Madrid i que si hi ha convocatòria electoral a Catalunya l'estratègia a Ciutadans haurà de variar la seva oferta. La idea d'una llista conjunta amb el PP i fins i tot altres sectors constitucionalistes, com podrien ser desencantats amb el PSC, comença a ser cada vegada més possible en actual panorama polític català on s'està produint una fractura entre els partits de govern, el PDeCAT i ERC.





Després del pacte de Sánchez amb els secessionistes la formació taronja sap que necessitarà una alternativa sòlida que convenci l'electorat constitucionalista, als decebuts amb el PSC i que permeti recuperar els electors que es van anar a Vox el passat 10-N. Després del desastre electoral del 10 de novembre, una cita amb les urnes és l'últim que necessita el partit. Però Arrimadas té clar que la bandera de líders de l'oposició i del constitucionalisme a Catalunya porta el seu segell i no renunciarà a ella.





Els taronges van celebrar fa mesos les primàries per elegir la successora de Arrimadas i candidata a presidir la Generalitat, Lorena Roldán. El major inconvenient per al partit taronja seria una convocatòria imminent que exigís prendre una decisió a les portes de la seva cinquena assemblea general.





Segons l'esborrany de la ponència relativa a estratègia política, l'aposta taronja seguirà sent la de consolidar l'espai liberal a Espanya i tendir ponts amb els partits constitucionalistes per lluitar contra nacionalismes i populismes a banda i banda de l'espectre ideològic.