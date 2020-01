Anticorrupció demana 8 anys de presó per a Ignacio González pel desviament de fons

La Fiscalia Anticorrupció demana vuit anys de presó i 19 anys d'inhabilitació per a l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González pels delictes de frau a l'administració i malversació de cabals públics per la compra de l'empresa brasilera Emissao amb fons públics de Canal d'Isabel II, així com pel presumpte repartiment de comissions derivats d'aquesta operació.





El Ministeri Públic també sollicita set anys de presó i 16 anys d'inhabilitació pels mateixos delictes pel que va ser la mà dreta de González, Edmundo Rodríguez Nebot.





El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va proposar jutjar González, Rodríguez Sobrino i quatre persones més el passat mes de novembre per aquesta peça separada que s'emmarca en el cas 'Lezo', que va esclatar l'abril de 2017 i va suposar la detenció de l'expresident madrileny.





És la segona peça de la causa que es mana a judici, ja que també va processar per l'adquisició de l'empresa colombiana Inassa.





