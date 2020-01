Nit perfecta del Reial Madrid contra el Saragossa

El Reial Madrid es va classificar aquest dimecres per als quarts de final de la Copa d'el Rei després de passar per sobre de Reial Saragossa (0-4) en un partit sense història, resolt a la mitja part, i que permet als pupils de Zidane seguir el seu impecable trajectòria aquest curs a força de serietat i fiabilitat en les dues àrees.





El conjunt blanc no es va guardar res a excepció dels descartats Isco i Casemiro, però Zidane va vestir les seves millors gales a casa del quart classificat de Segona Divisió. El risc era evident per a un Reial Madrid que va tenir molt més a perdre que el seu rival, però va acabar sent tot el contrari. El partit de La Romareda va ser una festa visitant.





Varane va ser l'encarregat d'apagar la il·lusió local als cinc minuts. El gol del jugador francès va ser el millor que li va poder passar al Madrid per evitar un ensurt inesperat o donar vida als aragonesos amb el pas dels minuts. El 0-1 va ser, a més, una magnífica combinació del Reial Madrid que va rubricar Kroos amb una gran assistència.









L'alemany es va vestir d'arquitecte i va quallar una excel·lent actuació perquè també va lliurar la passada del segon gol. L'alemany -aquesta vegada- va ser el millor soci de Lucas Vázquez, que va colpejar amb el seu empenya i amb l'ànima una pilota sense amo des de dins de l'àrea. El segon va picar als pupils de Víctor Fernández, que ja havia avisat que el triomf per a ells era jugar aquesta eliminatòria.





Abans del 0-2, el Saragossa va despertar amb un xut de Kagawa, el més actiu en els locals, però la seguretat està sent una de les màximes del 13 vegades campió d'Europa. Una altra trobada més sense encaixar i punteria esmolada abans del derbi contra el veí. La nit no va poder ser més rodona per als de Zidane. Tot va sortir com si estigués escrit en un guió redactat pel tècnic merengue.





A la segona meitat, el Saragossa va crear més ocasions, però ni la presència de Luis Suárez -el seu home gol- ni l'atreviment de Blanco van servir per batre Arèola. Una altra vegada Kagawa va ser qui més a prop va estar amb un xut des de la frontal que es va anar per sobre del travesser.





A quart d'hora per al final, un altre dels protagonistes de la nit, Vinicius Junior, va aconseguir el seu millor gol des que vesteix la samarreta blanca. El jove brasiler va fer una paret amb James Rodríguez i va definir amb un gest de qualitat picant la pilota amb l'exterior del peu per sobre de l'Álvaro Ratolí. El 0-3 va tombar qualsevol possibilitat per als de casa.





I a sobre, Zidane va repartir minuts Benzema en lloc d'un Jovic que segueix sense rendir com s'esperava. La seva pólvora segueix mullada i el seu company, en només set minuts sobre el camp, va marcar el quart després d'una assistència de Carvajal, un altre dels que pot treure pit després de l'actuació d'aquest dimecres.





D'aquesta manera es va tancar un partit sense història per al Reial Madrid, que no faltarà el divendres en el sorteig de quarts de final. La victòria no només dóna el bitllet per a la propera ronda, sinó que consolida l'estil de Zidane abans de la visita de l'Atlètic de Madrid, un partit de força que mesurarà realment l'impressionant estat de forma dels madridistes.