Torra amenaça amb bloquejar la taula de diàleg per escalfar les eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha condicionat aquest dijous la taula de diàleg amb el Govern al que li plantegi el president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que traslladarà en una reunió als partits independentistes per valorar la seva opinió.









"Necessito saber en quines condicions negociarem el que sigui necessari negociar, que és l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia. És l'encàrrec que tenim. No és una qüestió de president, és també d'ERC i la CUP", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio.





Segons Torra, les negociacions amb el Govern s'han de fer amb l'acord de totes les forces independentistes, i ha preguntat a Sánchez quina proposta li posarà sobre la taula.





"La pregunta no és què li oferirem nosaltres. L'Estat ha de fer-se preguntes", ha assegurat el president de la Generalitat, després de reivindicar que tenen a favor seu la força de la voluntat dels ciutadans enfront dels poders de l'Estat i la Constitució.





En la seva opinió, no es pot abordar una negociació amb el Govern sense uns acords mínims entre els independentistes, però ha advertit que no creu "que la mobilització de tants catalans siga per a negociar una reforma de l'Estatut".





"Si l'Aran em demana un referèndum, jo posaré les urnes. És una exigència democràtica, i el que està en qüestió en aquest país és quanta democràcia està disposada a assumir l'Estat", ha apuntat.





També ha explicat que no ha parlat amb Sánchez per a comunicar-li la decisió d'aprovar els Pressupostos de 2020 i convocar després eleccions, i ha cridat a aprofitar els mesos de legislatura que queden per a recompondre la "unitat".





ELECCIONS





Malgrat no ha aclarit la data de les eleccions, ha reiterat que es convocaran el dia en què s'aproven els comptes i que sempre va dir que no es tornaria a presentar com a candidat.





Sí ha admés que actualment la presidència de la Generalitat està "a la intempèrie" perquè se li ha retirat la seva condició de diputat, però que no se sent desautoritzat i no té por de les eventuals noves querelles o denúncies que puguen interposar el PP i Cs.





Després d'assegurar que no es planteja que la seva possible inhabilitació arribe abans de l'aprovació dels Pressupostos, ha defensat la decisió que va prendre en el seu moment de no retirar la pancarta en el Palau de la Generalitat després de la instrucció de la Junta Electoral Central (JEC): "No em penedeixo en absolut".





"M'hauria agradat que en la meua desobediència m'hagueren acompanyat uns altres", ha destacat Torra, que ha reivindicat que sempre ha sigut lleial amb tots els consellers del Govern, també amb els d'ERC, començant pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès.





Per a prendre la decisió que va anunciar el dimecres, ha explicat que va mantindre contactes amb moltes persones del seu espai polític, també amb l'expresident de la Generaliat Carles Puigdemont, de la societat civil i amb Aragonès, però que la decisió la va prendre ell com a president de la Generalitat.





"Era necessari posar el país per davant de qualsevol decisió partidista", ha recalcat Torra, que ha admés que no era partidari d'expulsar als consellers d'ERC del Govern.





"Vinc del món de la unitat. Si alguna cosa he fet aquests anys és vetlar perquè els ponts entre independentistes no es trenquen. Ens necessitarem sempre", ha ressaltat.





Al principi de l'entrevista, també ha volgut manifestar el seu suport a l'exdiputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya, després de revelar que li van diagnosticar esclerosi múltiple fa un any i mig.