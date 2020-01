La Diputació de Barcelona destina 5 milions a municipis afectats per la borrasca Gloria

La Diputació de Barcelona destinarà un programa d'ajudes per a emergències municipals, que inclou una primera partida de cinc milions d'euros, per facilitar als ajuntaments assumir les despeses per les accions de recuperació dels desperfectes i danys del temporal Gloria.









La presidenta de la institució, Núria Marín, ha assegurat en roda de premsa aquest dijous que han estat "la primera administració a donar resposta" després que la Junta de Govern de la Diputació hagi aprovat aquest dijous dotar els municipis d'aquestes ajudes extraordinàries, que ja estan a disposició de tots els ajuntaments afectats.





Marín ha assenyalat que estan disposats a ampliar la partida en funció de les peticions que rebin, i ha especificat que aquests diners està dirigit a finançar aquelles matèries d'urgència les quals han hagut de solucionar en primera instància els consistoris, com les tasques de neteja, la caiguda d'arbres a les vies o organitzar d'enllumenat.





Ha insistit que cada administració ha d'assumir el que li correspon, de manera que confia que es prenguin mesures "per part d'altres administracions molt més importants", i ha aclarit que amb aquests cinc milions no pretenen pal·liar tot el que ha passat a la província de Barcelona, sinó ajudar en alguns casos.





També ha detallat que fins 311 municipis de la província han patit alguna incidència pel temporal i, a l'espera de veure quin és l'abast dels danys, ha xifrat en 30.000 euros les despeses per l'actuació en neteja, eliminació d'arbres o enllumenat.