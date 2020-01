Brussel·les promet ajudar els afectats del Gloria

La Comissió Europea s'ha compromès aquest dijous a ajudar els afectats pel temporal Gloria a Espanya, encara que ha recordat que l'activació d'ajuts econòmics per pal·liar el perjudici provocat pel temporal és un procés que porta temps i que, en tot cas, és l'Executiu espanyol el que ha de donar el primer pas sol·licitant les ajudes.









"La Comissió està compromesa amb la causa d'ajudar Espanya i altres estats que es vegin afectats per catàstrofes climàtiques. Deixo constància aquí que tots hem d'actuar amb més rapidesa: les lleis han de ser executades amb més celeritat, però asseguro que no anem a demorar-nos ni un dia després que arribi la sol·licitud del govern espanyol ", ha insistit el vicepresident de la Comissió Maros Sefcovic, encarregat de l'àrea de Relacions Interinstitucionals.





En un debat a l'Eurocambra, el vicepresident ha posat èmfasi que la mobilització de fons com el de solidaritat, que se sol activar en cas de desastres naturals, requereix de l'aprovació del Consell i del Parlament, d'aquí la importància que la sol·licitud de les autoritats nacionals arribi aviat a Brussel·les.





"Anem a mobilitzar recursos, estem a l'espera de la sol·licitud que, segur, ha de manar el govern espanyol", ha indicat, reiterant que entre els objectius de la Comissió que presideix Ursula von der Leyen està precisament el d'aturar la canvi climàtic. "No es pot ignorar i cal actuar amb celeritat", ha subratllat.





En el debat parlamentari, la portaveu del PP a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, ha incidit que l'Executiu d'Espanya és el que ha d'actuar, ja que els afectats necessiten "una resposta ràpida i efectiva" de govern. "Ha d'avaluar amb rapidesa la situació i sol·licitar els ajuts a la UE", ha exigit, al temps que ha insistit que, per la seva banda, Europa "no ha de mirar cap a un altre costat" i ha de fer servir eines com el fons de solidaritat o la política agrària comuna (PAC).





Per la seva banda, l'eurodiputada socialista Cristina Maestre ha demanat rapidesa i flexibilitat a la UE per l'aplicació del fons de solidaritat, confiant que Europa estigui de la banda dels afectats i no deixi abandonades les famílies i sectors perjudicats pel greu temporal que assotar l'est de la península.









El grup liberal ha demanat a la Comissió posar en pràctica un dels valors fonamentals de la UE com és la solidaritat. "És ara quan més ho necessitem", ha assenyalat l'europarlamentària de Cs Susana Solis, al temps que ha assenyalat que la resposta ha d'estar marcada per l'"eficàcia", ja que, al seu parer, els efectes del temporal no es mitigaran només amb activar els fons.





Per l'eurodiputada d'Unides Podem Idoia Villanueva cal adoptar mesures no només a nivell mediambiental, sinó també contra la corrupció urbanística per evitar que es repeteixin els danys que ha deixat aquest temporal. "No esperem a la propera catàstrofe per actuar, ens hi va la vida en això", ha tancat.





Diana Riba, d'ERC, ha fet balanç dels danys que el temporal ha provocat a Catalunya, posant el focus en què, a part dels fons, es posi en marxa un pla d'acció específic per a la costa Mediterrània i per protegir el delta del riu Ebre.





També ha participat en el debat l'exconseller de la Generalitat i eurodiputat Toni Comín, que ha posat l'accent en què el temporal és resultat del canvi climàtic i s'ha preguntat què proposa exactament la Comissió per ajudar la Generalitat a pal·liar les conseqüències de Gloria .