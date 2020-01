Esgotades les mascaretes a les farmàcies espanyoles fins la setmana vinent davant l'alerta per coronavirus

Les farmàcies espanyoles han registrat un desproveïment de màscares en aquesta última setmana amb motiu del brot del coronavirus, segons ha informat el director de Comunicació de la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (FEDIFAR), Juan Nieto, pel fet que actualment "hi ha 100.000 peticions de màscares diàries per part de les farmàcies que no poden ser ateses".









"Estem comprovant que la comunitat residents xinesos a Espanya estan comprant o han comprat una gran quantitat de màscares per enviar-los a seu país, el que està produint aquesta fallada en el subministrament de màscares", ha apuntat Nieto sobre la causa del desproveïment.





Fins ara, "no era un producte molt demandat a Espanya, però aquesta venda inusual en els últims dies ha suposat un augment de fins a un 6.000 per cent respecte a una venda normal", ha manifestat Nieto, que ha assenyalat que a partir del dilluns tindrà lloc una reposició de l'estoc.





"Les empreses estan fent comandes de reforç als fabricants i a partir de la setmana que ve es disposarà de més màscares, que es posaran a disposició de les farmàcies perquè aquestes procedeixin a la seva venda", ha afirmat.





Tot i això, afirma que no saben si aquesta remesa "serà suficient". "Creiem que serà complicat atendre totes les peticions, però recordem que és una situació anòmala, encara que no alarmant perquè no hi ha necessitat real a dia d'avui per part de la població espanyola", ha afegit.





En aquest sentit, Nieto ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i ha aconsellat "evitar caure en alarmismes". "Considerem que no és una situació alarmant, ja que en aquests moments no hi ha risc al nostre país", ha conclòs.