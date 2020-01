El Tribunal de Comptes desconeix on va el 0,7% de la Declaració de la Renda destinat a l'Església

El Tribunal de Comptes ha conclòs que l'Administració General de l'Estat "no té informació precisa" sobre la destinació dels fons que rep l'Església catòlica a través de la seva casella en la Declaració de la Renda, per la qual els ciutadans poden destinar el 0,7% de l'IRPF a l'Església.













"L'Administració General de l'Estat no té informació precisa sobre el destí efectiu dels fons estatals que es transfereixen a l'Església a través de l'assignació tributària", subratlla el Tribunal de Comptes en un projecte d'informe i que està pendent d'aprovació pel Ple.





En concret, assenyala que en no comptar amb aquesta informació precisa, "no pot distingir entre els fons que tenen com a destinació activitats no econòmiques dels que tenen com a destinació activitats econòmiques".





El Tribunal de Comptes necessita que l'Església ha presentat "amb regularitat" una memòria davant del Ministeri de Justícia des de l'any 1980. Tot i això, ha constatat que no hi ha "una normativa estatal que reguli els terminis, la forma de presentació i el contingut que ha de tenir".





En concret, la memòria la presenta cada any la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).

"Com a conseqüència de l'absència de criteris acordats o establerts en normativa estatal respecte a el contingut de la memòria, l'Església l'elabora amb els seus propis criteris, que es corresponen més amb una memòria d'activitats que amb una memòria justificativa, que és el que preveu l'Acord", afegeix.