Presó provisional per a l'autor de set atracaments en botigues del barri del Fort Pienc de Barcelona

La càmera de seguretat d'un estanc de barri del Fort Pienc, a Barcelona, capta a el presumpte autor dels set atracaments / MOSSOS





Un home de 39 anys ha ingressat a la presó provisional com a presumpte autor de set robatoris amb violència i intimidació per atracaments amb navalla en botigues de barri del Fort Pienc, a Barcelona.





Els Mossos d'Esquadra han explicat que el van detenir el dijous 23 de gener, el dia en què va fer l'últim atracament, i que havia comès altres des del dia 19 del mateix mes.





En les denúncies que va rebre la policia, constava que l'home entrava en els establiments en moments en què hi havia poca clientela, com a primera hora del matí, i ensenyava una navalla o un cúter a l'empleat perquè li donés els diners de la caixa.





El mateix dia de la detenció, l'home va cometre dos atracaments entre les 15.30 hores i les 17.00, en una farmàcia i en un supermercat de barri mentre ja estava en marxa un dispositiu per trobar-li després que la policia rebés diverses denúncies.





El sospitós no té antecedents i viu a prop de la zona on va fer els atracaments, el que la policia considera que "l'ajudava a l'hora de desaparèixer de la via pública ia més poder canviar-se de roba o aspecte".