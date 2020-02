La Policia Nacional, farta que els polítics la facin servir "per als seus interessos" partidaris

El Sindicat Professional de Policia (SPP) ha exigit als partits polítics que "deixin d'utilitzar" a la Policia Nacional "per als seus interessos" partidaris després dels episodis viscuts en l'Ambaixada de Mèxic a Bolívia i en l'arribada a Espanya de la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, on diversos agents s'han vist involucrats.



"Atès que no es tracta d'episodis aïllats i davant el cansament que suposa veure com, en els mitjans de comunicació i xarxes socials, els polítics no tenen cap tipus d'inconvenient en atacar professionals de la policia sense tenir abans informació veraç i a utilitzar a la Policia Nacional de manera frívola, ens veiem obligats a reclamar respecte institucional", ha reclamat el SPP a través d'un comunicat.

Segons ha especificat, el seu rebuig a qualsevol utilització de la Policia Nacional per part dels polítics, és per a tothom, "tant si són del Govern de la Nació i dels partits que el sostenen, com si són dels partits de l'oposició , pel que han demandat, al seu torn, que "no hi hagi interferències polítiques" en la seva activitat professional.





A més, el sindicat especificat que no es refereix només a les dues situacions especificades esmentades, sinó també "a les del dia a dia" de molts comandaments policials que veuen "com el o els polítics de torn no dubten a dirigir missatges, fins i tot amenaçadors, perquè actuïn de determinada manera".





"Si els comandaments actuen bé o malament només han de ser jutjats per les vies internes ja previstos i, en última instància, pels òrgans judicials", ha especificat.





Al costat d'això, el sindicat ha suggerit als partits polítics que es dediquin d'"una vegada per totes" a impulsar mesures que permetin millors retribucions per als policies, més mitjans i millors instal·lacions.





A més, han insistit en la seva reclamació d'obtenir "molta més seguretat i estabilitat" als comandaments en tots els àmbits, mitjançant uns sistemes de provisió de llocs de treball "més acords amb la necessària professionalitat amb la qual han de prendre les seves decisions" perquè són ja "molts anys sense avenços".