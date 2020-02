Aquestes són les tendències de la tecnologia i els mitjans de comunicació per al 2020

Som a l'any 2020 i, tot i que el monopatí de la pel·lícula "Retorn a el Futur" no és encara una realitat, el mercat de la tecnologia, els mitjans de comunicació i les telecomunicacions continua sent vibrant, com va revelar la consultora Deloitte en l'edició de les Prediccions TMT 2020.





En aquest estudi, que poden veure aquí, la consultora prediu quines seran les tendències per aquest any, com ja ho ha fet en el passat.





¿I què li espera a el món en 2020? Més accessoris per a telèfons intel·ligents (que seran millors); menys serveis de subscripció com Netflix i més com YouTube, on hi ha anuncis en el mitjà per monetitzar la plataforma; robots com a companys de treball; entre altres previsions que ja s'havien fet. Has sentit que ve el 5G, oi? Aquest any no comença encara, s'implementa.









Aquest estudi es va fer "globalment", és a dir, s'aplica a les tendències mundials i no directament a Espanya.

















En relació amb l'any anterior, el present informe deixa de banda la preocupació per la ciberseguretat i la manca de preparació de les empreses en aquest àmbit. "[Les empreses] certament han augmentat [la preocupació per la ciberseguretat]", explica Deloitte.