La nova televisió que ve

La televisió ja no és el que va ser al segle passat. Ara ens trobem amb un sector en ebullició, amb un elevat grau de competència, en què conflueixen diferents actors de molt diversos orígens: des dels agents tradicionals de el sector -els grans grups mediàtics propietaris de les cadenes de televisió lineal-, fins a nous players procedents d'activitats tan distants com poden ser les telecomunicacions, com és el cas de Telefónica, Vodafone i Orange.





Menció a part mereixen les OTT (over the top), que són plataformes de continguts digitals que, basades en Internet, despleguen estratègies d'abast mundial. És el cas de marques com HBO, Amazon Prime Vídeo i, per descomptat, el centre de tot això, Netflix. També en el les de les OTT podem parlar d'una gran heterogeneïtat d'origen. Dels tres exemples citats, HBO va ser és el seu dia una empresa de televisió per cable i per satèl·lit, Amazon Prime Vídeo pertany al megaportal de comerç electrònic de el mateix nom i Netflix, encara que va començar llogant DVDs per correu, és en essència una companyia tecnològica.





Ja no té sentit parlar de televisió, sinó, més aviat, d'un hipersector o ecosistema d'entreteniment. Tot està canviant a marxes forçades i el model tradicional de televisió lineal en obert va perdent terreny davant propostes més innovadores. D'acord amb la consultora Barlovento, en 2018 va tenir lloc un descens a Espanya del consum lineal, 234 minuts per persona i dia sobre un "univers de consum" de 44,6 milions de ciutadans, que suposa un descens de sis minuts en relació amb la xifra de 2017. Barlovento subratlla que aquest particular porta disminuint des de 2012.









Davant la situació que viu la televisió en obert, la de pagament segueix creixent any rere any, de manera que en 2018 ja acapara, en les seves diferents modalitats, la quarta part de l'consum total. En xifres, estem parlant de gairebé set milions de llars, d'acord amb les dades de la Comissió Nacional de Mercat de la Competència.





En general, existeixen en l'actualitat tres grans models de negoci en relació amb la televisió de pagament. Es tracta de la monetització per subscripció, per publicitat i per pagament per continguts. Cada un té els seus corresponents sigles en anglès:





Subscripció de vídeo sota demanda (Subscription Video on Demand - SVOD). L'usuari paga una tarifa plana i té accés a tots els continguts de la plataforma, com passa a Netflix.





Publicitat en el vídeo sota demanda (Advertising Video on Demand - AVOD). El visionat de contingut és gratuït, però aquest conté publicitat. Els ingressos en aquest model procedeixen de l'anunciant. El portal YouTube segueix aquest esquema.





Transactional Video on Demand (TVOD). En aquest cas l'accés a la plataforma és gratuït, però es paga per veure continguts específics. És un esquema que s'ha utilitzat en les retransmissions de lluita lliure i boxa, i també és el que segueix el portal iTunes d'Apple.





L'arribada de les OTT, l'auge de la televisió per internet i l'esgotament el model lineal, estan fent reaccionar als agents tradicionals, que han acabat per comprendre que l'única manera de competir amb empreses natives digitals, com Netflix o Amazon Prime Vídeo , és establir un cap de platja a internet. La cadena de valor tradicional de el sector audiovisual està trencada i les empreses es veuen obligades a adaptar-se a el nou ecosistema multipantalla i multicanal, per trobar models d'ingressos a mitjà i llarg termini, en un paisatge en ràpid canvi constant.





D'aquesta manera, a Europa estan proliferant les aliances entre els agents tradicionals de el sector per poder establir a internet una oferta de continguts, seguint el camí marcat per les OTT. A França, les cadenes France Televisions, TF1 i M6 han creat la plataforma de SVOD Salt i al Regne Unit, BBC, ITV i Channel 4, volen fer el mateix amb Freeview, fins ara un canal en obert, però que pretenen transformar en un servei sota subscripció a través d'internet. Alemanya, per la seva banda, també té un projecte de vídeo sota demanda, encara sense batejar, que reuneix ProSiebenSat.1 ja Discovery Communication 's Eurosport.





El nostre país no es manté al marge d'aquesta tendència i, a la fi de 2018, saltava l'anunci de la creació de Loves TV, que sorgeix d'un acord entre Mediaset, Atresmedia i RTVE. L'objectiu és convertir-la en una plataforma de streaming i, mitjançant una app, portar l'oferta de continguts a tauletes i telèfons mòbils, aproximant-se a el format utilitzat per les OTT.