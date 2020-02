Rebutgen la nova norma catalana contra frau sanitari per racista i discriminatòria

Marea Blanca Catalunya ha rebutjat la nova norma catalana contra el frau en el sector sanitari per part dels usuaris perquè considera que és "racista" i "genera desigualtats i discriminacions".













"Probablement, assenyalar a les persones com a defraudadores de sistema (sense que ho siguin) per endurir els requisits d'accés a la sanitat pública sí que és un frau de llei, un frau a la democràcia i un frau social i econòmic", assenyala en un comunicat la plataforma en defensa de la sanitat pública.





Marea Blanca fa referència a la recent Instrucció 05/2019 en vigor des de novembre de 2019 anomenada 'Actuacions per evitar el frau de llei en l'accés a l'assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar despeses d'assistència sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat de el sistema sanitari públic'. El CatSalut també ha redactat un 'Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà de Servei Català de la Salut'.





La plataforma sanitària considera que la instrucció i el reglament d'aquesta normativa suposen "una escabetxina" contra el sistema de sanitat universal. Argumenta que la Llei 9/27 aprovada al Parlament considera que les persones que acreditin el seu arrelament a Catalunya tenen dret a rebre assistència sanitària. En canvi, ara, el reglament dificulta a persones que no tenen padró l'accés a les urgències sanitàries.





En aquest sentit, Marea Blanca subratlla que són els ajuntaments els que han de facilitar el padró a totes les persones que visquin a la seva població, tinguin o no habitatge estable, i creu que la Generalitat envairia competències quan "en la Instrucció, intenten regular l''empadronament en frau de llei , quan aquesta competència la tenen els ajuntaments".





QUÈ CONSIDERA LA INSTRUCCÓN FRAU DE LLEI?





Marea Blanca critica que la Instrucció consideri frau de llei casos com que la persona hagi viatjat en els últims tres mesos de país d'origen a Catalunya, o que la persona patís amb anterioritat la malaltia que ha comportat l'atenció. També figura com a cas de frau sanitari que la persona no hagi acreditat ser titular de cap contracte de treball, contracte de subministrament (aigua, gas, electricitat ...), contracte de lloguer o altre document idoni per acreditar el caràcter de residència habitual a Espanya amb anterioritat a la data d'empadronament.





Per això, la plataforma en defensa de la sanitat pública considera que la nova normativa de la Conselleria de Salut "aguditza encara més la dificultat d'accés a la sanitat pública". "El reglament fa una gran retallada i deixa els nens i joves, fills i filles de migrants fora de tota cobertura sanitària, excepte que estiguin acollits en centres tutelars". "Les dones embarassades migrants també han de certificar la seva insuficiència econòmica per a ser ateses a la sanitat pública i només les atendrien en qüestions relatives al seu estat", afegeix el comunicat.





Afegeix que "difondre la idea que les persones més vulnerables, persones migrants malaltes i/o aquelles amb majors necessitats cometen frau de llei, abusen i sobreutilitzen els serveis és profundament fals i racista, alhora que genera desigualtats i discriminacions".