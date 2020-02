Discussions, falta d'harmonia, crítiques internes: què passa al Barça?

Lionel Messi abraça Ansu Fati / @fcbarcelona_es





Aquest diumenge 2 de febrer els catalans van rebre al Llevant i es van imposar amb dos gols d'Ansu Fati amb les assistències de Messi. El que els autors no esperaven és que aquest dilluns, l'endemà d'una victòria convincent al Camp Nou, es tornés atípicament nefast per al Barça.





Tot va començar amb la fi d'un ritual. El 30 de gener, després de la derrota a vuitens de final davant el Leganés, els jugadors del Barcelona no es van reunir a la fi del partit per la pinya habitual, en la qual solien ser Messi o Piqué qui prenia la paraula. L'afició es va sorprendre però l'absència de la trobada no va ser notícia: després de tot era un partit de Copa, va acabar amb una còmoda derrota i l'important era recuperar-se de la derrota amb el València i aconseguir la victòria. El problema va ser que aquest diumenge, contra el Llevant, no va tornar a haver-hi pinya.





Ansu Fati va marcar dos gols gairebé seguits en la primera meitat, tots dos amb l'assistència de Messi, Rochina va reduir el desavantatge ja en el descompte i el Barcelona va vèncer al Llevant, impedint que la diferència amb el Reial Madrid s'ampliés a més dels tres punts actuals. A la fi del partit, els jugadors van agrair al públic el seu suport, van saludar als seus oponents de la manera habitual i es van dirigir ordenadament als vestidors: sense reunions, sense pinyes, sense consignes de Messi, Piqué o qualsevol altre capità. Des que Quique Setién substituís a Ernesto Valverde, la inestabilitat s'ha instal·lat al vestidor blaugrana.





La sortida de Valverde i la forma en què tot el procés va ser orquestrat per la direcció del Barcelona (Valverde va dirigir un últim entrenamiendo sabent que ja no seguiria en el càrrec) va disgustar als jugadors, que no van rebre al nou entrenador de la millor manera ni han proporcionat un ambient d'harmonia en el grup. Segons 'AS', els "dos pesos pesants" de l'equip es van enfrontar en la sessió d'entrenament de dimarts passat i fins i tot van haver de ser separats pels seus col·legues, a punt de portar la discussió a les agressions físiques.





L'episodi s'ha tornat particularment rellevant donat el període erràtic del Barcelona en aquest moment, amb jugadors com Rakitic assumint que no sempre es van sentir ben tractats al club. A la zona mixta de Camp Nou, aquest diumenge després del partit amb el Llevant, el migcampista croat va reconèixer que "han passat diverses coses" que no li han agradat.





"La gent que pren les decisions ho sap i jo també. No em van agradar moltes coses. Però no és el moment de parlar-ne. Vull passar la pàgina. Treballa de la millor manera possible", va dir Rakitic, qui fins i tot va dir fa uns mesos que havia estat "despullat de la pilota" quan va perdre el seu lloc al mig del camp del Barcelona davant el nouvingut De Jong.