El Parlament rebutja la 'Llei Aragonès' amb el vot en contra de tota l'oposició

La Comissió d'Economia de Parlament ha rebutjat aquest dilluns el dictamen de el projecte de llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a 'Llei Aragonès', de manera que la iniciativa finalitza el seu recorregut i no arribarà al ple.









La votació en la comissió ha comptat amb 10 vots a favor de JxCat i ERC, i 11 en contra de tots els grups de l'oposició -Cs, PSC-Units, comuns, CUP i PP-.





La iniciativa, impulsada per la Conselleria d'Economia de la Generalitat encapçalada pel vicepresident, Pere Aragonès, buscava crear una llei catalana per regular les contractacions de serveis públics en totes les administracions, que fins ara es regien per la llei estatal, i havia rebut moltes crítiques per part de moviments socials.