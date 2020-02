Casado presenta la denúncia contra Torra per "usurpar funcions"

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat que el seu partit preveu presentar aquest dimarts una denúncia per "usurpació de funcions" contra Quim Torra, que, al seu entendre, ja no és president de la Generalitat després de la seva inhabilitació i perdre el seu escó en al Parlament. Dit això, ha sol·licitat al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que compleixi les seves obligacions i el cessament "si segueix ostentant una funció que ja no li representa".





"El que hauria de fer Sánchez és remoure", ha manifestat Casado, que ha criticat que el president de Govern hagi de reunir-se aquest dijous amb Torra a Barcelona i ha atribuït aquesta situació al fet que el Govern de coalició "depèn dels independentistes" per poder governar.









En una entrevista a TVE, Casado ha afirmat que el Govern d'Espanya no pot ser "ostatge" dels independentistes i ha afegit que el que ha de fer Sánchez és a dir que no assisteix el dijous a aquesta reunió amb Torra, "prendre mesures" contra ell i "trencar" els acords amb ERC i JxCAT a Catalunya. "Aquí ens trobarem", ha postil·lat.





Així, el president dels populars ha recordat que el Govern "va haver d'intervenir" en el passat quan l'exalcalde de Marbella Julián Muñoz va ser condemnat per corrupció i es va negar a deixar l'Alcaldia. "Per què un condemnat per corrupció com Muñoz pot ser eliminat i algú amb un delicte ratificat pel Suprem pot seguir a la Generalitat?", s'ha preguntat Casado, per respondre tot seguit: "Perquè Sánchez depèn dels independentistes per governar".





En aquest sentit, Casado ha subratllat que "el Govern no pot ser ostatge de partits als quals els importa un rave Espanya i posen com a condició l'amnistia i un dret d'autodeterminació". "Espanya té una sobirania nacional", ha assenyalat el president del PP, que ha demanat als independentistes "que facin com Ibarretxe" i acudeixin a Congrés per votar la seva proposta. "Sánchez ha de posar ordre o fer que es compleixi la llei", ha postil·lat.





El líder del PP ha demanat a més explicacions a Sánchez sobre la seva reunió amb Torra al Parlament. Segons la seva opinió, el cap de l'Executiu se sotmet a la "llei del corró", rebutja comissions d'investigacions o "ofereix respostes generals". "No es pot defensar Espanya amb aquells que volen destruir-la. Ha de dir que no va a aquesta reunió, i aquí ens podem trobar", ha assegurat.