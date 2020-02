El Sepblac vigilarà de prop els espanyols que s'acullen a la 'visa daurada' de Portugal

El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) ha començat a vigilar de prop els espanyols que s'acullen al règim fiscal portuguès per a estrangers, conegut com la 'visa daurada'.





El 2009, el govern lusità, amb la intenció de captar inversió estrangera, va crear el Règim dels residents no habituals per bonificar els pensionistes, treballadors qualificats o emprenedors que traslladessin capitals a Portugal.









Segons informa 'El Economista', el Sepblac estudiarà les rendes que es traslladen a país veí per prevenir les fuites de capitals de forma irregular. L'Agència Tributària activa els criteris de l'article 9 de la Llei de l'IRPF per a considerar que aquestes persones segueixen sent residents a Espanya. Si el contribuent aconsegueix acreditar la seva residència fiscal en un altre país, Hisenda recorre llavors a les regles de desempat de l'article quatre sobre el conveni aplicable en aquests casos.





ELS FISCALISTES DENUNCIEN "POR" ENTRE ELS SEUS CLIENTS





Per beneficiar-se del Règim dels residents no habituals portuguès o 'visa daurada' n'hi ha prou amb no haver estat resident fiscal a Portugal durant els últims cinc anys i estar disposat a adquirir la residència tributària a Portugal. A l'igual que en el cas espanyol, se sol exigir la meitat de l'any (183 dies) per acreditar aquest fet.





Els fiscalistes consultats per 'El Economista' denuncien la "por" que senten alguns dels seus clients. "A Portugal i a altres llocs, molts estan buscant i a on jubilar-se", assegura una font del digital. No obstant això, també matisen que el moviment d'Hisenda respon més aviat a la precaució per evitar fuites descontrolades abans que a sancionar el moviment lliure i legal de capitals entre països.