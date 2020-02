Albiach concorrerà a les primàries per ser la candidata dels comuns a la Generalitat

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat que donarà "un pas al capdavant" i es presentarà al procés de primàries de la formació per elegir la candidata del partit per presidir la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes.





En una entrevista d'Europa Press, Albiach ha explicat que ha pres aquesta decisió després d'escoltar actors del territori i de l'organització, i que l'ha fet amb l'objectiu de "seguir consolidant el projecte i continuar la feina" que estan duent a terme .

Els comuns reuniran aquest dissabte al seu Consell Nacional perquè fixi el calendari d'aquest procés de primàries per elegir candidat a la Generalitat, que es tancarà el 29 de febrer, quan es coneixerà al vencedor.









Albiach ha recordat que, en paral·lel, realitzaran un procés per confeccionar la llista, que creu que ha d'incloure "una clara aposta continuista", perquè l'equip ha funcionat en aquesta legislatura, que a més ha estat més curta del que és habitual: durarà uns dos anys i mig en lloc de quatre, ha ressaltat.





"Estem demostrant que estem fent una bona feina al Parlament", pel que fa aquesta aposta continuista, a la qual creu que s'han de sumar altres perfils per enriquir la candidatura, en la qual estan valorant encara la possibilitat que inclogui o no independents .





Albiach ha sostingut que Catalunya té dos reptes que considera clau: "Liderar el canvi que s'està donant a l'Estat" amb el nou Govern central, i convertir-se en referent a nivell estatal i europeu de la lluita contra l'emergència climàtica.





CRÍTIQUES A JXCAT I ERC





Preguntada per la possibilitat que ERC i JxCat vulguin tornar a pactar un Govern, ha dit: "Crec que ERC està dient això perquè estem en un context de campanya electoral, però a ulls de tots, és evident que el projecte entre ERC i JxCat està esgotat".





Albiach ha recordat els desacords dels últims temps entre JxCat i ERC --que ha titllat de lluita aferrissada-- i, repreguntada per si creu que reeditaran un govern de coalició, ha dit: "L'error és tan evident que em dóna la sensació que ho estan fent més com una estratègia de campanya electoral que realment perquè ells (ERC) creguin que es pugui tornar a un acord amb JxCat".





"ERC ha de decidir si s'emancipa de JxCat i de l'espai convergent d'una vegada per totes, i si aposta per un Govern progressista, que és el que Catalunya necessita", ha proclamat la també coordinadora dels comuns, que ha dit que els errors han de servir perquè no es repeteixin.





Sobre si els comuns podrien donar suport a un Govern d'ERC i JxCat, ha advertit que tenen un "projecte antagònic al de JxCat, que està més vinculat al passat i al bloqueig que al futur ia la construcció d'una Catalunya feminista, social i verd" .





El president de la Generalitat, Quim Torra, va decidir després d'aquests desacords entre els socis de Govern convocar eleccions després que s'aprovin els pressupostos catalans, que es votaran com aviat el 18 de març, de manera que els comicis podrien celebrar-se a partir de mitjans de maig.