La guerra entre Messi i Abidal desferma els rumors sobre la sortida del crac argentí

El Barça és un polvorí. Després de les explosives declaracions d'Eric Abidal a l''Sport', on denunciava que "molts jugadors no estaven satisfets ni treballaven molt", el capità de l'equip blaugrana ha respost personalment a través del seu compte d'Instagram a les acusacions de l'executiu i exjugador del Barça.





El crac argentí s'ha pronunciat en els següents termes: "Sincerament no m'agrada fer aquestes coses però crec que cadascú ha de ser responsable de les seves tasques i fer-se càrrec de les seves decisions. Els jugadors, del que passa a la pista i a més som els primers a reconèixer quan no hem estat bé".









Després d'aquest picabaralla es troba la destitució d'Ernesto Valverde com a entrenador després dels mals resultats recollits a la fi de 2019. L'arribada de Quique Setién, que de moment no ha acabat de donar un revulsiu al vestuari, és el teló de fons d'aquest xoc.





A aquesta situació de punt mort cal afegir el desastrós tancament del passat mercat d'hivern, on es van produir diverses sortides del club però no es va tancar cap fitxatge, malgrat que Luis Suárez té una lesió i es necessitava un migcampista per a reforçar el nou barceloní. El rocambolesc viatge de Bakambu va ser la gota que va fer vessar el got.





A Can Barça estan espantats després de les paraules de Messi. L'obsessió del club és que l'argentí es trobi a gust en l'entitat, tant a nivell econòmic com en la seva relació amb l''staff' blaugrana. Sabent que Leo no acostuma a comentar les polèmiques que envolten al FC Barcelona, que s'hagi pronunciat en aquests termes té alarmada a l'executiva.





El fantasma de la fuga de Messi torna a planar sobre el Camp Nou, i s'espera que Bartomeu doni un pas endavant per tancar ferides entre ambdues personalitats del Barcelona.