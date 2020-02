Sánchez dissenya al mil·límetre la reunió amb Torra per esquivar qualsevol crítica

Pedro Sánchez i Quim Torra es reuniran el proper dijous 6 de febrer al Palau de la Generalitat. Serà la segona vegada que el president del Govern espanyol es traslladi fins a Catalunya per despatxar en persona amb el president de la Generalitat.





Malgrat que la retirada de l'escó per part de la Junta Electoral va trastocar en un primer moment els plans de Moncloa, la insistència d'ERC va obligar al Govern a rectificar i a confirmar que es mantenia en peu la reunió. Encara que, això sí, serà una trobada dissenyat al mil·límetre per esquivar qualsevol crítica per part de les forces de l'oposició.









L'anterior cita a Pedralbes, celebrada el 20 de desembre de 2018, va estar plena de comentaris per alguns detalls que se li van escapar al protocol de presidència. Torra va aconseguir realçar la conversa entre els dos polítics com si es tractés d'una "cimera entre governs".





Aquesta vegada no serà així. Sánchez imposarà l'ensenya nacional en un lloc preeminent, s'evitaran flors grogues i la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, serà present en tot moment. Així mateix, es descarta la presència d'un mediador, tal com havia exigit el Govern de Catalunya.





Moncloa procura que l'escenificació de la trobada no sigui vista com un acte "entreguista" per part del Govern espanyol, sinó com una reunió de treball normal en les relacions institucionals entre comunitats autònomes i administració central.





Així ho va expressar la portaveu de l'Executiu central, María Jesús Montero, que va mostrar la "voluntat inequívoca" del nou Govern espanyol per avançar en el diàleg, encara que també assenyalant que els seus resultats no es veurien fins al "mitjà i llarg termini".