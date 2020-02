Pete Buttigieg arranca amb un lleuger avantatge en les primàries del Partit Demòcrata

Amb el 62,77 per cent dels collegis electorals ja verificats, l'exalcalde d'Indiana Pete Buttigieg té un lleuger avantatge sobre Bernie Sanders (27 per cent enfront de 25 per cent) en les primàries del Partit Demòcrata per elegir el candidat a l'elecció presidencial dels EUA prevista pel 3 de novembre de 2020.





Elizabeth Warren (18%), Joe Biden (16%) i Amy Klobuchar (13%) apareixen més enrere en aquesta cursa.





"Aquests resultats no estan complets, però els resultats vénen de la majoria dels col·legis electorals i mostren que la nostra campanya està en primer lloc. Això és el que hem estat treballant durant més d'un any per convèncer els nord-americans: que una visió nova i millor pot portar dies nous i millors", va dir Buttigieg als seus seguidors a New Hampshire.





Aquests resultats es van publicar el dimarts 4 de febrer, un dia després que un problema a l'aplicació que transmetia els resultats del Partit Demòcrata tingués dificultats a Iowa, provocant el caos i posposant l'anunci dels resultats de les primàries d'aquest partit.





Es diu que l'aplicació va ser desenvolupada per Shadow Inc. liderada per tres exempleats de Hillary Clinton, ex-Primera Dama i candidata presidencial a 2016. Una font del Partit Demòcrata va dir a la CNN que el problema amb l'aplicació estaria relacionat amb un error de codificació que només s'hauria descobert una vegada que les dades comencessin a ser transmesos.





No és la primera vegada que les parts utilitzen una aplicació a Iowa. En 2016, tant republicans com demòcrates van utilitzar una aplicació desenvolupada per Microsoft per comunicar els resultats.





En Iowa, un petit estat de l'oest mitjà, tradicionalment el primer a votar en les primàries que defineixen quin candidat es presentarà a les eleccions presidencials de novembre, els votants es van traslladar a 1600 escoles, biblioteques, gimnasos o esglésies per participar en assemblees de ciutadans i triar el seu candidat en un recompte de caps o a mà. Aquest sistema, molt diferent de les primàries en altres estats, com New Hampshire, que tria el seu candidat el dia 11, on els votants van a les urnes i voten en secret, es diu caucus.