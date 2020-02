Ponsatí recull a Brussel·les la seva acreditació com a eurodiputada

L'exconsellera Clara Ponsatí ha viatjat des d'Escòcia a Brussel·les per recollir aquest dimecres la seva acreditació com a eurodiputada per a aquesta legislatura després atorgar-li l'Eurocambra un dels escons desocupats pels britànics després del Brexit, si bé ha assegurat que de moment seguirà residint al Regne Unit on hi ha un procés obert per decidir sobre la seva extradició a Espanya.





"Jo de moment segueixo sent resident al Regne Unit i en els propers mesos assistiré a Edimburg davant el tribunal que està processant el meu cas i estaré a les ordres del que digui aquest jutge", ha indicat en declaracions a la premsa a la seva sortida de la seu de l'Eurocambra a Brussel·les, a on ha anat acompanyada pels també eurodiputats i polítics independentistes fugits de la Justícia espanyola Carles Puigdemont i Toni Comín.









Ponsatí ha assegurat que el jutge a càrrec del seu cas en la cort d'Edimburg li va donar "permís per viatjar lliurement" el passat mes de novembre quan Espanya va reactivar l'ordre europea de detenció i entrega, però que ha informat de la seva nova situació i del seu viatge a Bèlgica tant a el jutge com a la Policia escocesa per poder traslladar-se amb total "tranquil·litat".





La política independentista ha anat a recollir la seva acreditació per a aquesta legislatura i iniciar els tràmits habituals per als nous eurodiputats, el que inclou la signatura d'una declaració d'incompatibilitats i una altra declaració d'interessos.





Aquests documents són necessaris perquè l'eurodiputat nouvingut rebi les seves credencials i pugui exercir el seu dret a vot i de paraula en els debats, però no afecta al seu reconeixement com a membre de la Cambra ni als seus immunitats que, segons el Tribunal de Justícia de la UE, li corresponen des de la proclamació dels resultats electorals.





Amb aquests tràmits en marxa, Ponsatí ja podrà acudir la setmana que a el ple que se celebrarà a Estrasburg (França) i en el qual s'espera que el president de l'Eurocambra, el socialista italià David Sassoli, proclami els noms dels 27 nous eurodiputats --cinc espanyols-- que s'incorporen amb la legislatura ja iniciada pel buit que deixen els britànics.





Ponsatí passarà així a ocupar un escó com a eurodiputada no inscrita al costat de Puigdemont i Comín, després que el grup dels Verds/ALE es resistís a acceptar-los com a membres de la seva bancada. Ni Puigdemont ni Ponsatí han volgut fer declaracions per valorar la falta de suports en el grup 'ecologista' ni aclarir si intentaran buscar encaix en una altra família parlamentària o es resignen a quedar-se com no inscrits.





L'instructor de la causa del 'procés' independentista al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va acordar dilluns instar Regne Unit a continuar el tràmit de l'euroordre (OEDE) que pesa sobre l'exconsellera catalana, en entendre que després del Brexit la seva immunitat com parlamentària europea no arriba a el territori d'aquest país.





Sobre aquest assumpte, Ponsatí ha dit que "lluitaran" per convèncer l'Eurocambra perquè negui els suplicatoris remesos pel Suprem per continuar amb el procés dels tres eurodiputats independentistes. La exconseller ha titllat de "peculiar" el suplicatori perquè, sosté, respon a una causa política i no criminal.