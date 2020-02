Fiscalia denuncia per injúries a Toni Soler pel 'gag' burlant-se dels Mossos

La Fiscalia de Barcelona ha denunciat a director del programa de TV3 'Està passant', Toni Soler, i a dos dels seus col·laboradors per un presumpte delicte d'injúries greus als Cossos i Forces de Seguretat per un 'gag' en què es van referir a agents dels Mossos d'Esquadra com "putos gossos".





En l'escrit de denúncia, la Fiscalia recull el diàleg del 'gag' del programa emès el 16 d'octubre de 2019, en què van participar Soler i els dos col·laboradors denunciats, Magí Garcia i Jair Domínguez, emès enmig d'una setmana marcada per les protestes i aldarulls per la sentència de l'1-O.





El fiscal ha presentat la denúncia per un delicte contra les institucions de l'Estat en la seva modalitat d'injúries greus a Cossos i Forces de Seguretat al jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i contempla com a responsable civil subsidiària a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).









La denúncia recull el diàleg entre els col·laboradors de Soler en el qual apareixen imatges de gossos amb la gorra amb insígnia de policia i amb un casc i llançadora de foam, i es refereixen a ells com "putos gossos aquests de merda".





Fonts de la CCMA han assegurat que no han rebut notificació, i han recordat que la presidenta en funcions de la corporació, Núria Llorach, va afirmar en comissió parlamentària que 'Està passant' "és un programa d'humor i el gag s'ha d'entendre en aquest context".





Toni Soler ja va demanar disculpes en directe des del mateix programa i va admetre que es van equivocar amb el 'gag' en usar "analogies i certes expressions poc afortunades", si bé va defensar que era un contingut humorístic i la llibertat d'expressió.





OBERTURA DE DILIGÈNCIES





La Fiscalia va obrir a finals d'octubre diligències d'investigació després d'admetre la denúncia de la Trisindical dels Mossos --formada pels sindicats SPC, SME i CAT-- i l'associació de comandaments policials Copcat.





En el seu escrit, la Trisindical detallava que el programa va mostrar imatges de gossos amb objectes com una gorra policial, un casc o un llançadora de projectils viscoelàstics --foam--, "instrument de defensa utilitzat exclusivament per agents de Mossos d'Esquadra de la Brimo".