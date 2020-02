Estats Units vigila les activitats de Repsol, Rosneft i Chevron a Veneçuela

El Govern dels Estats Units ha advertit que en la seva estratègia de "màxima pressió" sobre la "dictadura" de Nicolás Maduro vigilarà també les activitats de les empreses que fan negoci "directament o indirectament" amb el Govern veneçolà, entre elles l'espanyola Repsol , la russa Rosneft o la nord-americana Chevron.





Una font de l'Administració de Donald Trump ha assegurat en una conversa amb periodistes que "sens dubte" sancionar Rosneft és una opció. En aquest sentit, ha advertit que res és descartable "quan es tracta de crear pressions, sigui cap a entitats russes que donen suport a Maduro o a altres", segons consta en la transcripció difosa per la Casa Blanca.





Les possibles decisions depenen de "deliberacions internes" dins de l'Executiu, però la font ha instat qualsevol empresa amb presència a Veneçuela a estudiar "acuradament" els seus vincles amb el Govern, "sigui Rosneft, Teliance, Repsol o Chevron". "Estem enmig d'una campanya de màxima pressió i només ens movem en una direcció. Les seves activitats són motiu de preocupació", ha afegit.





El Govern dels Estats Units reconeix com a president legítim de Veneçuela el cap de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, a qui el president nord-americà, Donald Trump, ha convidat precisament aquest dimecres a la Casa Blanca. Dimarts, Guaidó va presenciar al Congrés el discurs sobre l'Estat de la Unió pronunciat per Trump.





Washington encara confia en Guaidó per emprendre "una transició democràtica que posi fi a la dictadura de Maduro" i, en nom d'aquest objectiu, vol "protegir els actius de el poble veneçolà perquè hi pugui haver una reconstrucció econòmica". "Tots sabem que Nicolás Maduro no governa Veneçuela, sobreviu dia a dia", ha assenyalat la font de l'Executiu.