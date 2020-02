Puigdemont té el DNI caducat i s'haurà de moure amb un salconduit

Carles Puigdemont es pot moure lliurement per Europa gràcies a l'acta d'eurodiputat aconseguida després de la decisió de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). L'expresident de la Generalitat fugat de la justícia espanyola queda així fora de l'abast dels tribunals d'Espanya, almenys fins que no s'aprovi el suplicatori davant el Parlament Europeu, que va per llarg.





L'acta de diputat de Puigdemont també ha suposat una solució al problema del seu DNI, que va caducar el 3 de febrer d'aquest any. Però això ja no suposa un maldecap per a ell, ja que la seva acta d'eurodiputat funciona com un salconduit.





L'expresident català confia que la justícia belga segueixi denegant l'euroordre de jutge Pablo Llarena i pugui completar tot el seu mandat fins i tot si s'aprova el suplicatori.





Tots els seus funcionaris i membres electes de les institucions europees compten amb una mena de passaport diplomàtic que val com a identificació a tota la UE així com en un centenar de països extracomunitaris.





Encara que pugui moure amb llibertat, Puigdemont no podrà aspirar a presentar-se com a candidat a futures cites electorals. El fet de tenir el seu DNI caducat no ho permetria. Encara que de moment no sembla que Puigdemont tingui intenció de nous moviments al respecte atès que ja ha aconseguit s'assegués al Parlament Europeu i pot fer proselitisme i propaganda de la seva causa.





L'expresident fugat compta amb una immunitat que no li interessa posar en risc, com tampoc els beneficis econòmics i materials que el seu escó europeu li confereix.