Neix la Fundació Privada Montserrat Caballé per "mantenir viu" el record de la soprano

La família de la soprano barcelonina Montserrat Caballé ha creat, en aliança amb destacades personalitats de la lírica, la Fundació Privada Montserrat Caballé per mantenir viu el seu record i reprendre la celebració del Concurs Internacional de Cant que porta el seu nom i que va quedar interromput per la seva mort en 2018.





Segons ha explicat en roda de premsa aquest dijous la neboda de la cantant i presidenta de la fundació, Montserrat Caballé Claus --que s'ha emocionat durant la seva intervenció--, ha arribat el moment de "fer el seu somni realitat", i crear una fundació com era el seu desig.





La seva neboda ha recordat els inicis de Caballé, a la qual la família Beltrán Mata li va pagar els estudis musicals perquè pogués seguir la seva carrera: "Ella volia tornar el que va obtenir ajudant a nous talents", cosa que ja va fer en vida en organitzar el concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé i en fer debutar a joves promeses al seu costat per projectar als escenaris internacionals.









"S'ho mereixia. Ha de quedar una mica d'ella", ha reivindicat Caballé, que ha considerat bonics els homenatges, però també ha indicat que faltava complir amb la seva essència, una cosa que ara s'aconseguirà amb aquesta fundació.





Integren la fundació el tenor i el seu marit Bernabé Martí --com president honorífico--, els fills de la soprano Montserrat i Bernabé Martí Caballé i el seu germà i representant Carlos Caballé Folch.





Així mateix, la fundació compta amb un patronat honorífic de personalitats "lligades a la soprano": Teresa Berganza, Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Carlos Álvarez, Lluís Pasqual, Josep Sánchez Llibre, així com el Liceu, el Teatre Reial i Òpera actual.





La finalitat de la fundació és ajudar els joves talents amb beques i estudis, donant "un suport no només econòmic sinó també professional", sent el plat estrella la continuïtat del seu concurs de cant.





De fet, una de les primeres accions de la fundació serà reactivar el concurs de cant, itinerant des dels seus inicis i pel qual han passat uns 6.000 participants, que reactivarà el Liceu a partir de la XVI edició el 6 d'octubre de 2020 - dos anys exactes després de la seva mort--, perquè després aquest recali al Teatro Real de Madrid, i tenir una següent edició segurament internacional.





Caballé ha anunciat també la seva voluntat d'organitzar exposicions itinerants al voltant de la cantant i la possibilitat de dedicar un museu a la ciutat a la soprano: "Sobre aquest tema hi ha hagut converses amb l'Ajuntament. Estan molt a favor però requereix temps i pressupost" .





Ha instat a començar amb el concurs i amb les exposicions d'ella per acabar tenint un museu o en un espai on posar el seu llegat, un extrem encara sense concrecions.





"CONSTRUIR LA MEMÒRIA"





El president del Patronat de Liceu, Salvador Alemany, ha celebrat el suport dels amics de Caballé a aquest projecte, i ha afegit: "És el moment de construir el futur de la memòria a Montserrat Caballé", i retornar a la soprano el que ella va fer per aquesta institució.





El director de Teatro Real, Joan Matabosch, ha exalçat la seva veu, i ha celebrat que el primer lloc on es torni a celebrar el concurs sigui la ciutat on va néixer i "casa natural", on va passar 50 anys de carrera escrivint algunes de les millors pàgines de Liceu.