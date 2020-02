Torra segueix a voltes amb el mediador que Sánchez rebutja

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres 7 de febrer que proposarà als partits i entitats independentistes acordar que la taula de negociació entre governs requereixi un mediador internacional, després que ho aprovés dijous al Parlament.





En la seva intervenció després de rebre a alcaldes dels Pirineus Orientals (França) que van signar un manifest per Catalunya, ha sostingut que la resolució que va aprovar el ple, que exigeix un mediador internacional per donar garanties al diàleg amb el Govern, és d'"obligat compliment "per al Govern.





Torra ha anunciat que la setmana que ve tornarà a convocar la taula de partits i entitats independentistes per acordar "els següents passos" que s'han de seguir en la negociació amb el Govern, després de la reunió de dijous que va mantenir amb el president de Govern, Pedro Sánchez.





