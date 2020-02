El Relator de l'ONU assegura que hi ha zones d'Espanya "amb pitjors condicions que un camp de refugiats"

El Relator de l'ONU per a la pobresa extrema i els drets humans, Philip Alston, ha constatat, després de la seva visita de dues setmanes pel país, que "hi ha dues Espanyes": una de "prosperitat" i una altra que és "la llar d'un percentatge molt alt de persones vivint a la vora de les seves possibilitats", tot i que considera que el Govern de coalició de PSOE i Unidas Podemos és la" gran esperança".





"M'ha quedat clar que hi ha dues Espanyes, jo he estat de visita moltes vegades aquí i he estat testimoni de la prosperitat però aquesta vegada he vist l'altre rostre, una Espanya que és la llar d'un percentatge molt alt de persones que estan vivint a la vora de les seves possibilitats", ha indicat Alston aquest divendres en una roda de premsa a Madrid.





El Relator també ha indicat que ha visitat zones d'Espanya "amb pitjors condicions que un camp de refugiats, sense aigua corrent ni electricitat".





Per això, ha destacat que les decisions més urgents que hauria de prendre el nou Govern passen per l'aprovació d'una renda mínima nacional, una reforma fiscal redistributiva, així com l'impuls de l'habitatge social i el control dels lloguers a les grans ciutats com Madrid o Barcelona.





En tot cas, ha precisat que els advertiments continguts en el seu informe es refereixen als últims deu anys i s'ha mostrat "esperançat" per les mesures que pugui dur a terme el Govern de coalició de PSOE i Podem, cap a la "justícia social".





"Espanya, en els últims 10 anys, va decidir que la major part de la seva pobresa continués, que s'estanqués", ha assenyalat. "Gran part del que s'ha descrit es refereix a l'últim decenni però la gran esperança és l'acord de coalició", ha afegit.