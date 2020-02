Torra menysprea els 44 punts de Moncloa i circumscriu el diàleg a l'autodeterminació

El president de la Generatlitat, Quim Torra, ha defensat aquest dissabte circumscriure la taula de diàleg amb el Govern a la "arran del conflicte polític" a Catalunya, i deixar qüestions relacionades amb el finançament i les infraestructures, entre altres, en mans una comissió bilateral.





"Diàleg? Sempre. Negociació? A punt, però negociació real, on parlem del que és l'arrel del conflicte polític a Catalunya, que va de democràcia, de drets fonamentals i d'exercici de sobirania", ha dit en un discurs en l'acte 'A punt' de JxCat a Barcelona, amb els sis consellers d'JxCat i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Segons la seva opinió, els 44 punts de la 'agenda per al retrobament' han de discutir-se en una comissió bilateral, segons la seva opinió: "Allà tractarem aquests punts que el president Sánchez sembla que em ha d'explicar, però que després vaig veure que eren uns papers que es van quedar sobre la taula".









A més, ha insistit que a la taula de diàleg ha d'haver un relator: "Perquè el Parlament de Catalunya el va votar amb els vots d'ERC, JxCat i la CUP, i el president de la Generalitat es deu al que va votar al Parlament".





RESPONSABILITAT I UNITAT





Per Torra, les dues últimes setmanes s'han viscut moments difícils que han "posat sobre la taula una sèrie de valors" compartits en l'espai de JxCat, i ha reivindicat la unitat i el diàleg com a valors distintius del seu ideari polític.





Al seu entendre, la transversalitat i la unitat han estat les "grans corrents de fons que hi ha hagut en totes les decisions" de la Generalitat, tot i que el que ha qualificat com a diferències estratègiques entre els socis de govern hagi desembocat en l'anunci de les eleccions autonòmiques.





"Responsabilitat. És una paraula que hem fet servir molt aquests dies. Jo me la crec, no ha estat un atzar, crec que ve de molt enrere", ha afegit que ni ell ni els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas van posar per davant els interessos de partit als de Catalunya.





Aquesta responsabilitat obligava a dues actuacions, segons Torra: la primera, aprovar pressupostos autonòmics; la segona, explorar la "voluntat real de diàleg de l'Estat espanyol".





PRESSUPOSTOS





Torra ha explicat que, després de recórrer Catalunya, ha constatat la necessitat d'aprovar els pressupostos, i ha lamentat que la situació podria ser "millor i diferent" sense un dèficit fiscal que considera un llast per al progrés de l'economia i de la societat.





Espera que els pressupostos ajudin a la "gent que ha tirat endavant el país" en els seus projectes de vida personals i professionals, perquè qualsevol català pugui escollir on viure i ho pugui fer en igualtat, sigui en un poble o en una ciutat.





"Però per tenir un estat de benestar, hem de tenir un Estat", i ha afegit que el procés independentista acabarà a la independència de Catalunya.





JXCAT, CONTRA LA "REPRESSIÓ"





Ha reivindicat el paper de JxCat en la política actual: "Nosaltres som els que no hem quedat paralitzats per la repressió, no ens hem doblegat".





"Ens hem plantat i hem plantat cara, assumint tots els sacrificis que calia assumir", i ha fet una crida a la ciutadania perquè, en la mesura de les seves possibilitats, feu aportacions a la Caixa de Solidaritat en vistes d'una possible multa del Tribunal de Comptes als responsables de l'1-O.