ERC diu ara que la figura del mediador no és imprescindible per a la taula de diàleg

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat aquest dilluns 10 de febrer que un mediador internacional no ha de ser una condició 'sine qua non' per iniciar la taula de diàleg entre governs, tot i que considera que és "una bona opció "i que milloraria les garanties de la negociació amb el Govern.





"Per a nosaltres que hi hagi taula de negociació és més important que hi hagi mediador", ha afirmat en roda de premsa, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, digués que proposarà aquesta setmana a la reunió dels partits i entitats independentistes acordar que la taula de negociació entre governs requereixi un mediador internacional.





En el ple de la setmana passada, el Parlament va aprovar una moció de JxCat, amb el vot favorable d'ERC, que demana que la taula de diàleg entre Generalitat i Govern compti amb un mediador internacional.





Aquest mateix dilluns, la líder JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha retret al president de Parlament, Roger Torrent, que hagi dit que el mediador no pot ser condició 'sine qua non' per a la taula entre governs: "És curiós perquè la setmana passada vas votar a favor del mediador en el ple de Parlament. És clar que el ple també va votar que el president Quim Torra era diputat ... ", ha subratllat en un tuit.





Vilalta ha defensat que l'important és que la taula de negociació "s'ha d'activar ja", i que no cal renunciar-hi, encara que el Govern no accepti aquest mediador.





Preguntada per si considera que la pugna electoral entre JxCat i ERC pot fer fracassar la taula de diàleg, la dirigent republicana ha contestat que intentaran que això no passi: "No volem que això passi. Encara que hi hagi eleccions seguirà havent-hi conflicte polític", per la que aposta per aprofitar l'oportunitat del diàleg sense que els comicis puguin influir en ell.





"BALL DE NOMS"





Sobre si ERC ja ha decidit quins membres del seu partit formaran part de la delegació catalana a la taula de diàleg, ha explicat que estan parlant amb JxCat per decidir qui anirà per part de la Generalitat, però que no entraran en un "ball de noms".





A més, ha expressat el seu respecte perquè el Govern decideixi qui anirà a la taula, després que s'hagi anunciat que el vicepresident segon de l'Executiu espanyol, Pablo Iglesias, formarà part de la delegació de Govern.





RETRETS A JxCat: "ÉS IRRESPONSABLE"





Vilalta també ha recriminat aquest dilluns que, segons la seva opinió, JxCat ha entrat en precampanya amb les crítiques que van llançar als republicans en un acte el dissabte: "Hem vist com aquest cap de setmana JxCat ha començat la precampanya tornant a carregar contra ERC. Ens entristeix i és irresponsable".





Ho ha dit en roda de premsa, després que dissabte JxCat fes diverses crítiques als republicans en un acte, com les de la líder de la formació a l'Ajuntament, Elsa Artadi, que va afirmar que "l'independentisme pragmàtic és el més màgic i menys pràctic de tots", i va carregar contra la suspensió del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat de Parlament.





Vilalta ha assegurat que ERC no entrarà en aquesta "espiral de retrets i de confrontació", i ha cridat a la responsabilitat dels partits independentistes per intentar consensuar una estratègia comuna abans de les eleccions catalanes anunciades per Torra quan s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat.