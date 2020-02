L'exaltació del franquisme serà delicte

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha reconegut aquest dilluns que encara no ha vist esborrany algun de la reforma de el Codi Penal, un projecte en el qual està treballant el Ministeri de Justícia que dirigeix Juan Carlos Campo i que incorporarà com a delicte, ha anunciat, l'exaltació del franquisme.













"Exhumarem les víctimes que encara jeuen a les fosses comunes, retirarem la simbologia franquista que encara queda en llocs públics i reformarem el Codi Penal perquè l'apologia i l'exaltació del franquisme siguin a la fi un delicte", ha anunciat la vicesecretària general i portaveu del PSOE al Congrés.





Amb aquesta decisió, es fa un salt pel que fa a l'acord de coalició amb Unides Podem, que es limitava a prohibir l'exaltació i enaltiment del franquisme en llocs d'accés públic. "En democràcia no s'homenatja ni dictadors ni tirans", ha justificat Lastra.





En un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum de la Nova Economia, Lastra no ha contestat a la pregunta de si el PSOE està disposat a separar la revisió del delicte de sedició de la modificació per incloure el consentiment exprés com a condició per distingir una agressió sexual de una relació consentida, com prefereix Unides Podem.





L'únic que ha assegurat és que la reforma del Codi Penal "no es negocia amb els territoris" per la qual cosa l'ha deslligat de la taula de diàleg pendent de constituir-entre l'Executiu espanyol i el Govern català.