Alfonso Alonso, candidat del PP en els comicis bascos

El president del PP basc, Alfonso Alonso, compta amb el suport de Gènova per presentar-se a les eleccions basques del 5 d'abril.













La vicesecretària de Política Social del PP, Cuca Gamarra, així ho va assenyalar aquest matí davant la possibilitat que el lehendakari Iñigo Urkullu anunciés una convocatòria anticipada d'eleccions, com així ha fet aquesta mateixa tarda.





Fonts de la direcció del PP han assenyalat que aquesta convocatòria oficial els portarà a obrir converses amb Cs de manera formal per analitzar com poden anar concórrer junts a les urnes.





El partit taronja està immers en un procés congressual i el seu conclave no se celebra fins a mitjans del mes de març.





"Si es convoquen eleccions al País Basc, parlarem amb Ciutadans. Ens dirigirem a la gestora per veure com podem anar junts", han subratllat les mateixes fonts, atès que el partit taronja està immers en un procés precongressual i el conclave no se celebra fins a mitjans del mes de març.





Gamarra ha assegurat que, com va dir Pablo Casado la setmana passada, el president del PP basc "compta amb el suport de la direcció i el suport del Partit Popular".





"És bastant explícita l'afirmació que el mateix president Casado va traslladar en públic i ha trasllat en privat a Alfonso Alonso que compta amb el suport i el recolzament del Partit Popular", ha manifestat, per afegir que és "bo i importantíssim" que els òrgans del PP "actuïn i tinguin el seu paper" si es convoquen les eleccions.





Posteriorment, Gènova ha transmès aquest dilluns a la tarda oficialment el seu suport a Alfonso Alonso com a candidat a Lehendakari per a les pròximes eleccions autonòmiques basques del 5 d'abril.





En una reunió de caràcter "extraordinari i urgent", després de conèixer-se que el lehendakari, Iñigo Urkullu, sospesava avançar les eleccions autonòmiques, el màxim òrgan de representació de la formació popular a Euskadi va decidir "activar la seva maquinària electoral".





Amb aquest objectiu, va aprovar l'actualització tant del Comitè Electoral, encarregat de configurar les llistes, com del Comitè de Campanya, que dissenya i organitza la campanya electoral.