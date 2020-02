El Govern central afronta el seu primer Ple, en què ERC tindrà una pregunta més gràcies al PSOE

El nou Govern afrontarà aquest dimarts al Senat la seva primera sessió de control de la Legislatura, amb 19 preguntes repartides entre tots els grups parlamentaris i amb l'excepció que ERC-Bildu podrà plantejar tres preguntes als ministres i no dos, com li correspon per la seva grandària, gràcies al PSOE.





Els socialistes van decidir dijous passat cedir al grup independentista una de les vuit preguntes que poden formular, amb l'argument que aquesta ha de ser "la legislatura del diàleg". El PSOE ha decidit no esgotar el seu contingent i formular quatre preguntes, mentre que els altres aprofitaran totes les que els corresponen: el PP farà sis, el PNB dos i la resta, un cada un.









ERC-Bildu va registrar per la seva banda tres iniciatives que no aborden el problema català, sinó que demanen explicacions als ministres sobre el pin parental, els problemes de la carretera nacional 260 i els desastres al delta de l'Ebre provocats per l'última tempesta 'Glòria'. Demà s'informarà de quin ministre assumeix cada qüestió.





L'Executiu del PSOE-Unides Podem no va a haver de polemitzar amb els republicans sobre la situació a Catalunya en plena negociació entre el Govern i la Generalitat i amb la taula de diàleg entre les dues parts datada per aquest mes de febrer.





Tampoc el PP ha registrat cap qüestió relacionada amb la crisi catalana. Entre d'altres temes, els populars aborden el polèmic salutació entre el ministre José Luis Ábalos i la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez a l'Aeroport de Barajas, l'evolució de la desocupació, el nomenament de l'ex ministra de Justícia Dolors Delgado com a nova fiscal general de l'Estat o la crisi agrària després de les mobilitzacions de camp en molts llocs d'Espanya.





El portaveu de JxCat al Senat, Josep Lluís Cleries, sí que ha registrat però una pregunta a Govern en relació al problema territorial. En concret, els independentistes catalans qüestionen si l'executiu considera que el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú dóna un tracte just a Catalunya.





Pel que fa a la resta de grups, la majoria de les qüestions que hauran de respondre aquest dimarts els ministres giren al voltant de les mobilitzacions agràries (Ciutadans i Endavant Andalusia), la regla de despesa i les pensions (PNB), i els problemes de les inundacions (PRC).