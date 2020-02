El síndic de Greuges declara el 18 de febrer pel viatge a la final de la Champions

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha estat citat el proper 18 de febrer pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata pel viatge que presumptament li va pagar un empresari per anar a la final de la Champions a Berlín l'any 2015, han informat fonts jurídiques.





Ribó compareixerà a petició pròpia en el marc del conegut com a cas del 3% sobre presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), si escau pel viatge de què suposadament s'hauria beneficiat amb la seva família i que li hauria pagat el empresari Jordi Soler.





Segons la investigació, les mercantils Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service van afrontar els 39.900 euros que va costar el lloguer de l'avió i la furgoneta per als desplaçaments a Berlín durant aquell viatge, a què Ribó suposadament anar amb la seva filla.









Els informes de la Guàrdia Civil apunten que el síndic de Greuges es va beneficiar d'aquell viatge sense tenir cap relació d'amistat amb Soler que ho justifiqués. El mateix Soler va declarar a l'Audiència Nacional que va accedir a convidar Ribó a petició del que va ser diputat de CDC Ramon Camp.





Camp també va comparèixer davant del titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5, a què va dir que era amic de la família Soler i que ja el 2009, quan el FC Barcelona va jugar a Roma un partit, va coincidir amb Ribó. De fet, en aquesta ocasió, la volta ja la van fer en un avió noliejat per Soler.





14 PASSATGERS





Després d'aquesta primera experiència, segons la versió de Camp, aquest va convidar tant a Soler com a Ribó a un sopar 'de parelles', i temps després, ja en 2015, és quan l'empresari decideix organitzar el viatge a la final de Champions a Berlín . Va ser llavors quan li va contactar Camp per demanar-li si podia sumar-se al viatge amb la seva dona i la seva filla.





Finalment, en el vol van ser 14 persones, vuit de la part de Soler i sis de la part de Camp --inclosos els tres de la família Ribó--. Es dóna la circumstància que la germana de l'exjugador del FC Barcelona i entrenador Pep Guardiola és parella de Camp.





L'instructor del cas del 3% entén que "no consta l'existència de cap algun diferent per haver realitzat Soler aquesta invitació que la simple consideració per la seva part a la funció o càrrec que Ribó exercia", com tampoc consta "l'existència de relacions de familiaritat o d'especial amistat íntima" entre els dos i a més, el propi empresari considerava que el viatge era "comercial", com va dir per missatge a un tercer.