Les raons de Messi per anar-se'n del Barça

Ningú dubta que Messi és l'actiu fonamental per al FC Barcelona, tant des del punt de vista esportiu com comercial. El Barça ha estat la casa del jugador argentí durant els últims 13 anys i ell mateix ha dit en moltes ocasions que li agradaria acabar la seva carrera en l'equip blaugrana.





Però els últims esdeveniments, com l'escalada de tensió amb Eric Abidal així com una mala planificació esportiva han fet que es despertin els rumors cada vegada més consistents que Messi té sobrades raons per no estar a gust i busqui la seva sortida de l'equip.





Els italians Inter i Juventus ja han mostrat el seu interès per fitxar l'astre argentí.





"Vaig tenir al cap fotre el camp d'Espanya. Es van acarnissar i van mostrar que anaven amb tot per mi "va dir Messi no fa gaire al recordar quan de 2013 a 2017 va asseure a la banqueta acusat de frau fiscal. En aquell moment el Barça va saber com cuidar la imatge del futbolista i li va oferir un bon contracte de 50 milions d'euros bruts anuals (35 milions nets per una prima que es reparteix en 20 milions cada temporada). A aquests milions cal sumar-li els bonus i els drets d'imatge que es va quedar íntegrament el jugador.





En aquest acord que acaba en 2021 es va incloure una clàusula per la qual Messi podia anar-se'n sense cost el pròxim 30 de juny de 2020 si signava per un equip d'una Lliga menor. Així que no sembla desgavellat que el jugador, davant el mal ambient, opti per anar-se'n, ja que s'ha mostrat reticent a negociar una ampliació.





"No tinc intenció de marxar a cap costat però vull seguir competint i guanyant. Veure que hi ha un projecte guanyador. Per a mi no signifiquen res les clàusules ni els diners", deia Messi a 'Sport' el setembre passat. Un missatge de fidelitat però també condicional.