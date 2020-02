Prensa Ibérica i Vocento lideren la crisi del periodisme regional amb una cascada d'acomiadaments

La premsa tradicional segueix acumulant pèrdua de lectors i d'inversió publicitària any rere any. I la premsa regional no és una excepció: els murs de pagament no han funcionat per frenar el degoteig d'acomiadaments de les últimes setmanes.





En les primeres setmanes de 2020 hi ha hagut més d'una trentena de baixes, la majoria en dos referents de la premsa regional: Vocento i Prensa Ibérica, que acumulen 32 acomiadaments des de principi d'any.





Vocento ha prescindit de 17 professionals locals: set a 'Las Provincias', tres a 'El Sur de Málaga' i el tancament de la delegació de Marbella, cinc sortides del Taller d'Editors (TESA) i dos a CM Vocento.





Des de l'editora de 'ABC' justifiquen aquests acomiadaments per les pèrdues acumulades en 2019 de gairebé mig milió d'euros. Per la seva banda, Prensa Ibérica continua amb ajustos després de l'adquisició de Grupo Zeta el juny de 2019. Des d'aquesta operació, no hi ha hagut més que acomiadaments, fusions i tancament de capçaleres: prop d'un centenar d'acomiadaments en menys de sis mesos. I 2020 es perfila igual.





15 treballadors han estat acomiadats entre el diari 'Información' i 'Diario de Mallorca'.